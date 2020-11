Leggi il testo e la traduzione di Al Pacino, canzone di Izi con IDK

Il rapper Izi e il collega statunitense IDK, al secolo Born Jason Mills, insieme sulle note di Al Pacino, seconda traccia di RIOT, quarto album in studio pubblicato il 30 ottobre 2020.

L’audio, il testo e la traduzione di questo coinvolgente brano che, ad eccezione del ritornello, è stato scritto dagli interpreti, mentre la produzione è opera di Sick Luke.

La melodia e le sonorità sono state riprese da una canzone sovietica in lingua russa, diffusa durante la seconda guerra mondiale. Scritto musicalmente nel 1938 da Matvej Blanter, con testo di Michail Isakovskij, il brano si intitola “Katjuša” (trascritto anche Katiuscia o Catiuscia, diminutivo confidenziale di Ekaterina, Katerina o Katja) e parla delle sofferenze di una ragazza per via della lontananza del fidanzato a causa del servizio militare.

La melodia fu utilizzata in “Fischia il vento”, il cui testo viene utilizzato in tutto il ritornello del brano in oggetto. “Fischia il vento” è una canzone partigiana composta nel 1943 da Felice Cascione, che rimanda al concetto di libertà e al ricordo della lotta partigiana. Questo pezzo è stato utilizzato durante la Resistenza italiana.

Testo Al Pacino – Izi

Download su: Amazon – Ascolta su: Apple Music





Sick Luke, Sick Luke

[1a Strofa]

Sono sempre stato zitto, mo do calci al petto

Apri ‘sto fo**uto orecchio

Scrivo barre dure come giocavo al campetto

Sgremo diretto dall’etto

La fiducia è scivolata dentro a quel tombino

Viaggio da ch’ero bambino

Ho rubato quella mela dentro al tuo giardino

Fumo tutta l’erba del mio vicino

Sempre giù in caserma da ragazzino

In zona, fra’, c’è sempre un modo per fare casino

Chi si serve del potere, uccide il contadino

Gli ha servito da mangiare solo pane e vino

Dammi un Oscar, sono un film by Al Pacino (Io)

Morirò in Sicilia come un clandestino (Sto)

Sempre di vigilia come un malandrino

Scappo sempre dagli sbirri come a San Firmino, Izeh

[Rit.]

Fischia il vento e infuria la bufera (Infuria la bu-)

Scarpe rotte, eppur bisogna andar (Eppur bisogna andar)

A conquistare la rossa primavera (Rossa prima-)

Dove sorge il sol dell’avvenir, eh (Sol dell’avvenir)

Fischia il vento e infuria la bufera (Infuria la bu-)

Scarpe rotte, eppur bisogna andar (Eppur bisogna andar)

A conquistare la rossa primavera (Rossa prima-)

Dove sorge il sol dell’avvenir, eh (Sol dell’avvenir)





[2a Strofa: IDK] (Vai alla traduzione della strofa)

I done dodged so many bullets in my lifetime (Yeah)

I’m runnin’ out of lifelines

I’m havin’ trouble gettin’ sleep up in the night time (Yeah)

Searchin’ through my conscience, feelin’ scared of what I might find

I ain’t in my right mind, they ain’t in the right time

Got me in a tight bind, death is in the pipeline (Woo)

Pedalin’, pedalin’ up the hill, it’s like it’s bike time

Felony, felony, felony, you tryna take mine

Batman pull up, Batman, Robin

He say he got bullets, four-leaf clover

To my haters like, “Good luck,” you should’ve, could’ve, would’ve

You would’ve, could’ve, should’ve, you niggas ain’t fuckin’ with me

You pay when you fuckin’ with she

Meanwhile, I’m fuckin’ for free

And she is the world

And then I go fuck with your girl (Girl)

[Rit.]

Fischia il vento e infuria la bufera (Infuria la bu’)

Scarpe rotte, eppur bisogna andar (Eppur bisogna andar)

A conquistare la rossa primavera (Rossa prima’)

Dove sorge il sol dell’avvenir, eh (Sol dell’avvenir)

Fischia il vento e infuria la bufera (Infuria la bu’)

Scarpe rotte, eppur bisogna andar (Eppur bisogna andar)

A conquistare la rossa primavera (Rossa prima’)

Dove sorge il sol dell’avvenir, eh (Sol dell’avvenir)





La traduzione della strofa in inglese di IDK

Nella mia vita ho schivato così tanti proiettili (Yeah)

Sto finendo le ancore di salvezza

La notte ho problemi a dormire (Yeah)

Cercando nella mia coscienza, sentendomi spaventato da quello che potrei trovare

Non sono in me, non sono nel periodo giusto

Mi sono messo nei guai, la morte è in dirittura d’arrivo (Woo)

Pedalare, pedalare su per la collina, è come se fosse l’ora della bicicletta

Crimine, crimine, crimine, stai cercando di prendere il mio

Batman accosta, Batman, Robin

Dice che di avere le pallottole, quadrifoglio

Dì ai miei haters tipo: “Buona fortuna”, avresti dovuto, avresti potuto, l’avresti fatto

L’avresti fatto, avresti potuto, , avresti dovuto, non mi state prendendo i giro

Paghi quando sco*i con lei

Intanto io sco*o gratis

E lei è il mondo

E poi vado a sco*are con la tua ragazza (Ragazza)