Ascolta e leggi il testo di Bottiglie Privè, nuovo singolo di Sfera Ebbasta

Rilasciato il 28 ottobre 2020 su Island Records, Bottiglie Privè è il primo anticipo di Famoso, terzo album in studio del rapper Sfera Ebbasta, negli scaffali dei negozi dal successivo 30 novembre, a oltre 2 anni e nove mesi di distanza dall’ultima fortunata fatica discografica Rockstar.

Ascolta e leggi il testo di questa nuova e bella canzone prodotta da Charlie Charles, nella quale l’amato artista classe 1992 riflette su come siano cambiato le cose, le persone e i rapporti in questi quattro anni, nei quali ha avuto il privilegio di collaborare con importanti artisti come Quavo dei Migos, Rvssian, J Balvin e G-Eazy, Rich The Kid e Lil Baby, facendosi quindi un nome anche fuori dai confini nazionali. Ma a che prezzo? E cos’è rimasto dei sogni con cui era partito?

Ma in questo attesissimo e sbalorditivo progetto discografico, il cui titolo la dice proprio tutta, il rapper lombardo ha avuto modo di collaborare con artisti veramente importantissimi come i producers Steve Aoki, Diplo e Sky Rompiendo El Bajo, e i rapper Future, Offset e J. Balvin, oltre che con colleghi italiani del calibro di Guè Pequeno & Marracash, vale a dire due tra i rapper più blasonati della penisola.

Definito da Sfera come il brano più maturo mai realizzato, Bottiglie Privè è una traccia che nasce improvvisamente, per via di una forte esigenza, in uno di quei momenti in cui si è felici e al tempo stesso nostalgici.

Testo Bottiglie Privè Sfera Ebbasta

Tutto cambia, nulla resta uguale (uguale)

Tranne l’amore di tua madre (madre)

La gente cambia, il cash ti cambia (ti cambia)

Più ne fai e più non ti basta

Cambia il modo in cui la guardo mentre sta con lui

Penso: “son troppo cambiato, forse è meglio lui”

Cambio vestiti, cambio appartamento

Non ho mai cambiato quello che c’è dentro





E non lo vedi che sono sincero?

Che se son triste, piange pure il cielo?

Mai tradito un frate’ per una tipa

Mai tradito una tipa che amavo davvero

Dimmi che ne sai dei momenti no

Mi hai visto sorridere sopra uno yacht

E pensi sia tutto ok, pensi sia tutto appo’

Ma non è un caxxo appo’, son cambiato da un po’

Ho cambiato un’altra tipa mentre pensavo a te, eh, eh

E ho un po’ cambiato vita, un po’ lei ha cambiato me, eh, eh

[Rit.]

Bottiglie privé non valgono niente

No, queste modelle non sono come te

Mi guardi e mi dici: “Per me sei lo stesso di sempre”

Ma so che mi menti e non capisco perché

Solo pure in mezzo alla gente, tra bottiglie e privé

Si fanno la foto e dopo non rimane più niente, tra bottiglie e privé

E facciamo l’amore dentro l’ascensore

Ho messo le stelle come destinazione

Sì, sono un tipo di poche parole

Che le spreca per poche persone

Tu… forse non te lo ricordi più!

Dicevano: “Non è cool, duro un mese o poco più”

Mi volevano giù, ma tu no

Ma è da un po’ che non ti riconosco più





E ho cambiato un’altra tipa mentre pensavo a te, eh

E ho un po’ cambiato vita, un po’ lei ha cambiato me

[Rit.]

Bottiglie privé non valgono niente

No, queste modelle non sono come te

Mi guardi e mi dici: “Per me sei lo stesso di sempre”

Ma so che mi menti e non capisco perché

Bottiglie e privé non valgono niente

No, queste modelle non sono come te

Mi guardi e mi dici: “Per me sei lo stesso di sempre”

Ma so che mi menti e non capisco perché (perché, perché, perché)

Solo pure in mezzo alla gente, tra bottiglie e privé (privé, privé)

Si fanno la foto e dopo non rimane più niente, tra bottiglie e privé (bottiglie e privé, privé)