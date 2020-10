IZI, Vaz Tè & Guesan – Pusher: ascolta il nuovo singolo (testo)

I rapper Izi, Guesan e Vaz Tè si sentono dei Pusher nel nuovo singolo prodotto da Sick Luke e rilasciato lunedì 5 ottobre 2020 su Island Records / Universal Music Italia. Il testo.

Di recente, Izi aveva collaborato con Alessandro Guzzo, aka Vaz Tè, nel singolo “Benedetta“, e con Walter Macrillo, alias Guesan, sulle note di Babadook, terza traccia inserita nel terzo album in studio Nuwanda, pubblicato il 25 settembre.

Ora i due rapper genovesi restituiscono il favore al collega di Savigliano, prestando la loro voce in questo coinvolgente brano, la cui base è stata messa su da uno dei producer più importanti e richiesti della penisola. Ne vien fuori una track decisamente interessante, che sta già facendo impazzire i fan di questi artisti.

Testo Pusher Izi

Sick Luke





[Vaz Tè]

Mi sento come un ca**o di pusher

Come se ti picchiasse il mio pusher

Come due tette strette in un push-up

Nelle stanze segrete di Busce’

Ho tutto il mondo contro, have a nice day

Rimo come ci fosse la luce

Tu parli come il ca**o di Duce

Sono passibile di denunce

Io c’ho il cerchio in testa, sono un paladino

Io non parlo con te, parlo mandarino

Getto tutta la buccia dentro al camino

Io non sono un bauscia, ma un palmarino

Se non fossi questo Vaz Tè pregio, beh, beh

Sarei nella Glo Gang, farei PNL

Pallone d’oro dal presidem

Mentre sono al livello VT2M

Ho i biglietti con il vincente

Brotho, vado ai laghetti, no Caravelle

E anche se non ti fa sapere

Tu a una certa mi passi a prendere

Pacca sulle spalle spezza le vertebre

Si tratta di me, ma li faccio attendere

E anche se non ti può vedere

Una mano te la da sempre

[IZI]

Mi sento come un ca**o di pusher

Come se ti picchiasse il mio pusher

Sono pronto, ti porto a vedere

Cose molto severe ma giuste

Mi sento come un ca**o di pusher

Come se ti picchiasse il mio pusher

Sono pronto, ti porto a vedere

Cose molto severe ma giuste

[Guesan]

Siamo nati spacciati, no spacciatori

Fo*termi, sorry me, non puoi farlo

Sì, come immaginare nuovi colori

Dal terrazzo di Ale guardiamo i fuochi

Più pesa la collana, meno il soggetto

Tu sei “chi?”, “che cosa?”, complemento oggetto

Mi facevi schifo, ma non ero certo

Questa è una bandana, non un fazzoletto

Guesan dal QG, taglia, poi cuci

Taglie dei capi, taglie su capi di cugi

Tute di Gucci, tute coi buchi, cookie

Stupidi cookie

Non hanno imparato mai l’alfabeto

Hanno il padre di giù con la Lancia Thema

Devo salvarli, sono Anacleto

Sì, ma al costo di tutto, fra’, un’anatema

Mangiavo le bucce, case coi cani, ma senza le cucce

Senza la luce, solo cantine, cartine, cartucce

Anni di gabbia pesi nelle grucce

Dentro l’iPhone una cimice

Dentro l’orecchio una pulce, punge

Noi che parliamo di strada e di Gurdjieff

Chi è vero non fugge





[IZI]

Mi sento come un ca**o di pusher

Come se ti picchiasse il mio pusher

Sono pronto, ti porto a vedere

Cose molto severe ma giuste

Mi sento come un ca**o di pusher

Come se ti picchiasse il mio pusher

Sono pronto, ti porto a vedere

Cose molto severe ma giuste

[IZI]

Mi sento come un ca**o di pusher

Come se ti picchiasse il mio pusher

Sono pronto, ti porto a vedere

Cose molto severe ma giuste

Qua la gente sta sotto alle buste

Chissà chi ci sta sotto alle industrie

Qua in Italia si guarda la tele’

Morirà in ragnatele robuste

Voglio fare la storia, quella sui libri

Tu vuoi avere la gloria da mentecatto

Partono i cori se passo in piazza

Perché snodo qua i nodi della matassa

Gonfio di bigliettoni quel materasso

Tu fai come Baglioni se il muro è basso

Rubo un portavalori per fare cassa

Fra’, io non porto valori per questa massa

Fra’, raggiro ostacoli

Praticamente circoscrivo oracoli

Sto pazzo in mente, sì, probabilmente

Però all’occorrente combino miracoli

Non credo a niente, quale realtà?

Perché non ho in mente cos’è lealtà

Mi sento come un ca**o di pusher

Come se ti picchiasse il mio pusher, Izeh