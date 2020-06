Paky – In Piazza: ascolta il nuovo singolo con Shiva

Testo In Piazza di Paky & Shiva

Ehi, ah

Ehi

Ok

Yah, yah, yah, yah

(Rit.)

Oggi sto in piazza coi miei

Domani pure, frate’, non lo so

Mi hai detto: “Son qua”, fra’, non c’eri

Tra vicoli bui ti sei perso

Il mio palazzo non sta in piedi

La mia ragazza non mi crede

Domani muoio, non ci credi?

Dico: “Com’è, non ci credi?”

(1a Strofa)

Ci son le guardie ferme al posto

Chiede: “Tutto a posto?”, sì, tutto a posto, ah

Dove entravo, no, non c’è posto

Sì, mo c’è il posto, non mi conosci, bleah

Affiancati in tre su una moto

Ferro e vetro, fra’, uno strano rumore

Ho già ordinato il tuo omicidio

Ho fatto il mio fischio, sì, è stato bello, okay

Vivevo, frate’, dentro al piscio

Mo sono il business, sì, sono in Serie A

Correvo forte a piedi nudi

Hai visto mai i Flintstones? Mai avuto GTA

E vado fuori come El Chapo

Parli di me, frate’, sciacqua la bocca

Hai, fra’, davanti un bocchinaro

Cala la testa, G, stattene a cuccia

(Rit.: Shiva)

Yeah, ah

Oggi sto in piazza coi miei

Domani pure, frate’, non lo so

Mi hai detto: “Son qua”, fra’, non c’eri

Tra vicoli bui ti sei perso (Fanxulo)

Il mio palazzo non sta in piedi

La mia ragazza non mi crede (G-g, gang-gang)

Domani muoio, non ci credi?

Dico: “Com’è, non ci credi?” (S-Santana), yah, yah, yah

(2a Strofa: Shiva)

Ho voluto fare il rapper

I miei stanno al verde, ma stiamo cambiando, ah

Questa città a volte è un Inferno

Infatti c’è chi nasce nel peccato (Bang, bang)

E ho fatto jackpot senza grattare (Gang)

Senza ricetta ho riempito il piatto (Wow)

Prendo il campetto alla popolare (Si)

Faccio ciò che non è stato fatto (Eh-eh)

Sempre in strada come un GPS (GP’)

Giovane flow S, ora su un GT

Più di un frèro che scommette

Ma non più alla Better (Bet, bet), ora sopra al mio CD (Pah-pah)

Metti l'”A” con la “K”, il “4” con il “7”

Sai cose non dette, tipo

Siam passati da vendere le tue panette

Alle mie magliette, ok

Tu chi caxxo sei?

Mi guardi male per questo orologio (Pah, pah)

Ora che tutta l’Italia mi sente (Milano)

I soldi non prenderanno il controllo (Milano)

Per ogni tipo che mi sta infamando (Fan*ulo)

C’è uno nuovo che mi sta pagando

Paky più Shiva, non scherzo quest’anno

È la nuova scena, sembri spaventato





(Rit.: Shiva)

Oggi sto in piazza coi miei

Domani pure, frate’, non lo so

Mi hai detto: “Son qua”, fra’, non c’eri

Tra vicoli bui ti sei perso

Il mio palazzo non sta in piedi

La mia ragazza non mi crede

Domani muoio, non ci credi?

Dico: “Com’è, non ci credi?”

(3a Strofa: Paky & Shiva)

Stavo kaputt, niente più

Morto un fratello c’ho un altro tattoo

Mado’, che culo che ha avuto

Salvo da un destino triste, muore chi vuole di più, ah

Se vedevi tu cos’ho visto io

Ti coprivi gli occhi come a peak-a-boo

In piazza dove tutto è true

Paky più Shiva è tutto un déjà-vu

Bibidi bobidi bu

A Tessera e Lavagna son tutti del Sud

Mamma conosci i miei demoni, sì, sono brutti

Gli amici che ho molto di più

Figlio di puta, non della pula

Vado con lei, non ci scambio parola

‘Sta rabbia è la sola ricchezza che ho in piazza

La torre di Rozzi nel cu*o dei falsi, bang, bang (Yah, yah, yah, yah)

(Rit.)

Oggi sto in piazza coi miei (Miei)

Domani pure, frate’, non lo so (Non lo so)

Mi hai detto: “Son qua”, fra’, non c’eri (Non c’eri)

Tra vicoli bui ti sei perso (Perso)

Il mio palazzo non sta in piedi

La mia ragazza non mi crede

Domani muoio, non ci credi

Dico: “Com’è, non ci credi?”





Informazioni sulla canzone In Piazza di Paky e Shiva (giugno 2020)

Dopo aver collaborato lo scorso novembre in Tuta Black, il giovane rapper napoletano Vincenzo Mattera, meglio conosciuto come Paky, e il collega Shiva, al secolo Andrea Arrigoni, di nuovo insieme in questo nuovo singolo, disponibile ovunque da mercoledì 17 giugno 2020 per Cantera Srl.

E a poche ore dalla release, questa canzone, scritta dagli interpreti e prodotta dal friulano Francesco Siliotto, in arte Kermit, frequente collaboratore di Vincenzo, è già divenuta virale, ottenendo diverse migliaia di ascolti.

Se il giovane rapper milanese si è ormai affermato nella scena rap nazionale, in particolar modo con la sua hit Auto Blu, il collega cresciuto a Rozzano, è sicuramente sulla buona strada. Paky ha iniziato a pubblicare video musicali a febbraio 2018: il primo è stato “Tutti i miei fra” e dopo alcuni video è arrivato il successo di ROZZI. In seguito ha iniziato a lavorare con la label Cantera, con la quale ha successivamente rilasciato la succitata “Tuta Black“, “Non Scherzare” e “Boss“.