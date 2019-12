Paky – Non Scherzare: testo e audio del nuovo singolo

Il rapper Paky parla del suo quartiere dove regna la criminalità nel nuovo singolo Non Scherzare, disponibile ovunque da mercoledì 18 dicembre 2019 via Cantera srl.

Il testo e l’audio della nuova cruda canzone, ancora una volta prodotta dall’ormai fidato Kermit, che arriva dopo il successo di Tuta Nera, incisa con la collaborazione di Shiva, e dopo la hit Rozzi, singolo a dir poco virale, che prende il titolo da Rozzano, comune della città metropolitana di Milano di circa 40.000 anime, dove questo ragazzo è cresciuto.

Il giovane rapper napoletano Vincenzo Mattera, in arte Paky, torna con questo interessante pezzo, nel quale come da titolo, racconta che nel suo quartiere non si scherza, che ha rischiato di morire e ricorda la sua difficile infanzia, fatta di povertà, degrado e anche di criminalità, ma fortunatamente, ora la sua vita sembra essere cambiata in positivo.

Paky Non Scherzare testo e traduzione

Yah, non scherzare

Siamo in quattro sopra un mezzo

Non mi vedi? Sono io

Cerco Dio sto nell’oblio

Vengo dal buio come Bruce Wayne

Vogliamo un milli come Lil Wayne

A quello che dicono non farci mai caso

Se parli troppo ti svuotiamo casa

Eh-eh, ah, ok

Io e Gesù Cristo ci stiamo sul ca**o

Eh-eh, ah, ok

Quando ero bimbo soffrivo in silenzio

Eh-eh, ah, ok

Io ero da solo chiuso nella mia stanza

Eh-eh, ah, ok

Mai stato infame, giuro su mia mamma





Ho visto la morte

Qui faccia a faccia

Pensi mi faccia paura la tua?

Ah, mi manca mio zio, mi manca l’aria

Chiedimi ancora perché il nome è Pakartas, ah [Nota: Paky è noto anche con lo pseudonimo Pakartas]

Un bacio a Paolino, un bacio a zio Manu

Col ca**o che chiudi un leone in prigione

Ho visto la fame, ho lacrime rosse

Cerco il perdono negli occhi di mamma.

[Interludio]

Oh ‘ndo quartier’ (‘ndo quartier’, ‘ndo quartier’) mij, t’ vuò mangià o mangià mij? Aropp ij nu’ magn? Oh, staj sbagliann’. Oh, t’ vuò fa mal

Oh, nel mio quartiere, vuoi mangiare o mangiare me? Dopo io non mangio. Oh, stai sbagliando. Oh, vuoi farti del male.

Yah, non scherzare

Siamo in quattro sopra un mezzo

Sai se ho cento, faccio metà

Divido tutto con mon frère [Nota: mon frère significa mio fratello]

Homie, ok, sto coi miei homie [Nota: homie significa amico, compare]

Non ho skin fra negro e bianco

Il mio bro’, se ha detto “sparo”

Ti assicuro non scherza un ca**o

Vengo dal ghetto, lei me lo inghiotte

Dice le piace come la tocco

Le fa impazzire il ragazzo di strada

Così mi ha trovato un profumo di asfalto

Ehi-eh, ah, ok, ok

Mi vedi sì, sì, io non mi riconosco più

Ah, ok, ok

Vagabondi, Lilli, spariamo se la luce è blu, ah

Già c’hai freddo, non c’hai più il giubbotto

Non c’ho freddo, gg, più da un botto [Nota: GG è termine che i giocatori utilizzano per dire “bella mossa, ottima giocata”, ma anche per sottolineare qualcosa di ben fatto e per dire “grazie per la partita” come segno di cortesia.]

Mia sorella non ha più un papà

Sono il papà, non so farlo.





Non son’ nessuno

Amami pure domani, non deludo

Resto in piedi per miracolo stasera

Non voglio più sentire nulla, non sento nulla

Infilami tutta la lama o non esce sangue

L’ho sputato tutto in strada e se Dio esiste

Che mi spieghi tutto questo

Non ho mai sentito scuse

Dimmi sei un uomo corretto, ehi, ah

Ho i segni al collo

Forse è il cappio troppo stretto

Forse io sto delirando

Non c’è più l’aria al cervello, ehi, ah

E cado a picco

Tiene su solo il soffitto

Non c’è più nessuno in casa

Non voglio nessun aiuto





