Paky – Rozzi: audio, video e testo

Rozzi è un singolo del rapper napoletano Vincenzo Mattera, artisticamente conosciuto come Paky o Pakartas, disponibile dall’11 settembre 2019. Il brano del giovane artista cresciuto a Rozzano, è stato scritto di suo pugno e prodotto dal friulano Francesco Siliotto, aka Kermit è un producer, beatmaker e musicista nato a Udine il 21/07/79. Formazione: Fin da bambino appassionato di musica.

Leggi il testo e ascolta e guarda il video che accompagna la canzone nella quale si parla anche di droga. Il filmato è stato diretto da Davide Vicari.

Paky – Rozzi testo

Download su: Amazon – iTunes

Rozzi, si, giro a rozzi

No, non mi muovi

Fra’ da rozzi, si giro a rozzi

Io qua ci muoio

Frate’ a rozzi, si muoio a rozzi

Si apre il fuoco

Frate’ a rozzi, si frate’, a rozzi

Io qua ci muoio uo.





Rozzi, si frate’, a rozzi

Tu per la coca hai fatto i fossi

C’hai i fossi in faccia

Arrivo calmo sopra un lambo

Si sopra un lembo

I miei fratelli come il vento su un SH, yah yah

Dammi, si, un kilo

G me lo imbosco

Passo davanti alla guardia

Faccio si un tiro, vedo confuso

Di tutto non mi importa nada

Pippati il filo

Del tuo discorso

Giuro parlare mi annoia

Nella tua zona, zio sei un intruso

Co’ na spia, no, no hablo neanche

Paky lei urla Paky

Le dico chiudi il cesso

In strada non duri nada

Ti trovo freddo al gelo

In piazza si come in spiaggia

Mi trovi rilassato

In zona sopra una ruota

Ho il tuo orologio in tasca.

Rozzi, si, giro a rozzi

No, non mi muovi

Fra’ da rozzi, si giro a rozzi

Io qua ci muoio

Frate’ a rozzi, si muoio a rozzi

Si apre il fuoco

Frate’ a rozzi, si frate’, a rozzi

Io qua ci muoio uo.

Woooh yah

A Rozzano ci chiamiamo ammò (ammò)

Woooh yah

Perché amore è quello che ci lega

Woooh yah

Mio fratello piglierebbe un colpo

Woooh yah

Tu e tuoi vi schifate a vicenda, yah

Hombre me entiende

Chico hai capito con chi tu stai hablando? yaaah

Sono al comando

Mio fra fa palline in una casa d’amianto, yaaah

Alza quel ferro di plastica rambo

Mi spari? Mi spari? Si sparami l’acqua

Ci sciacquo la wallera

Sco*o 6 pute in un letto a una piazza, yah, ya

Entro da Gino, yah

Esco più fresco di prima (eh)

Niente scontrino

Prova a farlo gli treman le dita

Mo sento un innoo?

Nel mio rione ormai urlano Paky (Paky”)

Nel tuo senti nino

È tuo padre che avrà parcheggiato.





Rozzi, si, giro a rozzi

No, non mi muovi

Fra’ da rozzi, si giro a rozzi

Io qua ci muoio

Frate’ a rozzi, si muoio a rozzi

Si apre il fuoco

Frate’ a rozzi, si frate’, a rozzi

Io qua ci muoio uo.





Ascolta su: