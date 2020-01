Paky – Boss: audio e testo del singolo

Il rapper Paky è un Boss nel singolo rilasciato il 22 gennaio 2020 via Cantera srl. Il brano è stato scritto di suo pugno e prodotto dal friulano Francesco Siliotto, in arte Kermit.

Il testo e l’audio di questo, come consuetudine, crudo pezzo, nel quale il giovane ed emergente rapper napoletano Vincenzo Mattera, dice di essere come un boss, una parola ripetuta veramente tantissime volte, e chi ha intenzione di fargli la guerra si faccia pure avanti, perché egli non teme nessuno.

Questo pezzo arriva dopo i successi di Rozzi, Tuta Black ft. Shiva e Non Scherzare, rispettivamente rilasciati l’11 settembre, il 20 novembre e il 18 dicembre 2019, in particolar modo il primo, si è rivelato letteralmente virale, ottenendo ad oggi quasi 9 milioni di ascolti su Spotify e quasi sette milioni di views del video.

Paky – Boss testo e traduzione

Download su: Amazon – iTunes

Ho il sangue freddo come un boss

Quello che è tuo ora è mio

Non credo a te e neppure a Dio

Aspetto sotto come un boss, uh-uh, perché posso, uh, come un boss

Se tu non passi, io passo (ah)

E non parlo, ho chi ti mette a posto (ah)

Giù da me, giuro è tutto male, bimbo guarda male come un boss





Ok, se non hai problemi, sono io il problema, ok, ah

Da dove vengo io, dove niente è a posto, dove niente è ok (è ok)

Mi vuoi fare la guerra, dimmi un po’ chi siete, quanti siete? ah, Ah

Vengo dal cemento, sputo sangue e piombo

Ammo’ nun pazzià, ho fame per tre matrimoni, uh, put*ane vorrebbero me

Gio-ielli mi stan’ bene addosso, ho i miei cani dentro ad un privé

Eh, siamo cresciuti con niente, non voglio morire con niente

Scappo da inciuci e processi, non voglio saperne più un ca**o, no, mo’

Ho il sangue freddo come un boss

Quello che è tuo ora è mio

Non credo a te e neppure a Dio

Aspetto sotto come un boss, uh-uh, perché posso, uh, come un boss

Se tu non passi, io passo (ah)

E non parlo, ho chi ti mette a posto (ah)

Giù da me, giuro è tutto male, bimbo guarda male come un boss

Yah, dico come un boss, non sono io il boss, sei sempre tu il boss, yah

Sei tu quel’ più tosto, sei tu quello grosso, vai tra G, sei sempre tu il boss

Verso birra a terra per fratelli a terra, diventa divino un film

In tre su un Transalp, porto il corpo morto

Mi chiedo se ci serva un Dio, ah, vuoto il mio armadio, ah

Lo riempio e non riempio il mio vuoto, oh, nuoto dentro al torto, sto fumando tacos

Sto in cima ai palazzi come King Kong, i segni sulla pelle, sì, sì, fra’, l’ho visto (sì)

Cinque botti in viso, sì, sì, fra’, l’ho visto, non è mai successo se nessuno vede

È così che la madre non sa se lui è il figlio





Ho il sangue freddo come un boss

Quello che è tuo ora è mio

Non credo a te e neppure a Dio

Aspetto sotto come un boss, uh-uh, perché posso, uh, come un boss

Se tu non passi, io passo (ah)

E non parlo, ho chi ti mette a posto (ah)

Giù da me, giuro è tutto male, bimbo guarda male come un boss





Ascolta su: