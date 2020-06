Emis Killa, Westside Gunn – Andale: audio e testo del nuovo singolo

Emis Killa e il rapper statunitense Alvin Lamar Worthy, in arte Westside Gunn, hanno unito le forze in Andale, nuovo singolo rilasciato il 17 giugno 2020 per Epic. Il testo e l’audio.

Scritta a quattro mani dagli interpreti e prodotta dai 2ndRoof, duo milanese composto da Federico Vaccari e Pietro Miano, Andale è la prima release del rapper milanese in questo 2020.

Prima di questa canzone dal sapore internazionale, Emiliano si è visto all’opera in Rosa naturale di Roshelle e insieme a molti altri artisti in Una Canzone Come Gli 883. Segnalo che parallelamente al rilascio di questo brano, Emis condurrà insieme a Valentina Pegorer una trasmissione dedicata alla musica rap e alla cultura hip hop. Il programma si chiama YO! MTV Raps e viene trasmesso da mercoledì 17 giugno alle ore 22.00.

Testo Andale di Emis Killa

Download su: Amazon – iTunes

[1a Strofa]

Ah

Non ci torno in tuta sul quel camion, yah

Mo che brillo come Tutankhamon (Bling), yeh

Lei mi manda foto nuda random, ah

L’ho salvata “puta” sul mio iPhone, yah

Da ragazzi in fuga sul quel Typhoon (Uoh)

Mentre questi mangiavano Cheerios (Cheerios)

Vedo che ti atteggi come Tyson, yah

Ma sei mezzo uomo come Tyrion (Tyrion)

Meglio che obbedite come i Minions

Io sto buono perché ho fatto i millions (Buono)

Ma per due grammi d’erba mio fratello ti spara nei piedi

Lascia i buchi in terra tipo al minigolf (Tu-tu-tu)

Auto lusso, facce da Favelas

Qui ho tutto quello che quieras (Todo)

Fallo e non postarlo sopra i social

Quello che succede qui, rimane qui come a Las Vegas (Ahahah)

[Ponte]

All’ombra di ‘sti palazzoni (Ah)

Ci sento ancora le voci dei bro’ (Uh)

Colpevoli di essere nati leoni

In gabbia da innocenti come in uno zoo (Ah)

Torti subiti, no, non li cancellano le auto che ho in box

Penso alla faccia di caxxo che c’hai

Mentre mi sfogo su un sacco da boxe, ah

[Rit.]

Quando si accende la luna (Uh)

Mandane, mandane una (Uh)

Se in strada passa la pula

Ándale, ándale, ándale, ándale (Uh)

Quando si spegne la luna (Bling, uh)

Fermati e fanne su una (Uh)

Se in casa manca la mula

Ándale, ándale, ándale, ándale





[2a Strofa: Westiside Gunn]

Hey, yoh

Spinned around the block (Spinned around the block, skrrt)

All you heard was shot (All you heard was shot, pum-pum-pum-pum)

Somebody mama gotta dead son

Jesus couldn’t stop it (Jesus couldn’t stop it)

Top of the C8 (Skrrt)

Whipped a whole one, great

Low top Louie, no lace

Breath smellin’ like ace (Ah)

So much money on your head

You’ll be dead in 3 hours (Tu-tu-tu-tu-tu)

Body in the beamer trunk

Smellin’ all sour (Smellin’ all sour)

Murakami flowers (Murakami flowers)

Champagne showers (Champagne showers)

Learned from the OG’s that

Dope money give you power

Thousand dollars per shoe, nigga

Hit up virgil I need the fur too nigga

Westside is smooth, nigga

Throwin up b’s you a bool, nigga

Cock back 2 nigga

Gun to your face, what the fuck you gon’ do nigga

You a fool, nigga

Look at my neck, look at the jewels, nigga

Traduzione della strofa

Ehi, yoh

Gira intorno al quartiere (Gira intorno al quartiere, skrrt)

Tutto quello che hai sentito erano spari (Tutto quello che hai sentito erano spari, pum-pum-pum-pum)

Qualcuno mamma, deve essere un figlio morto

Gesù non riuscva a fermarlo (Gesù non riusciva fermarlo)

Sulla c8 (Skrrt)

Ne ha frustato uno intero, ottimo

Modello basso Louie, senza pizzo

Alito che sa di asso (Ah)

Così tanti soldi nella tua testa

Sarai morto in 3 ore (Tu-tu-tu-tu-tu)

Corpo nel bagagliaio

Odore di acido (Odore di acido)

Fiori di Murakami (fiori di Murakami) [Nota: I fiori di Murakami rappresentano la felicità, non a caso hanno al centro sono presenti delle faccine sorridenti. Ovviamente il rapper è qui ironico]

Champagne showers (Champagne showers) [Nota: questo termine può avere molti significati, ma credo che nella fattispecie, indichi l’atto di urinare su qualcuno]

Ho imparato dagli OG che

I soldi che si fanno con la droga ti danno potere

Mille dollari per scarpa, amico

[?Hit up virgil I need the fur too?] amico

Westside è liscio, amico

Vomitando sangue su di te

[?Cock back 2 nigga?]

Pistola puntata sulla tua faccia, che caxxo vorresti fare, amico

Sei pazzo, amico

Guarda il mio collo, guarda i gioielli, amico

[Rit.]

(Uh) Quando si accende la luna (Uh)

Mandane, mandane una (Uh)

Se in strada passa la pula

Ándale, ándale, ándale, ándale (Uh)

Quando si spegne la luna (Bling, uh)

Fermati e fanne su una (Uh)

Se in casa manca la mula

Ándale, ándale, ándale, ándale





(Uh) Quando si accende la luna (Uh)

Mandane, mandane una (Uh)

Se in strada passa la pula

Ándale, ándale, ándale, ándale (Uh)

Quando si spegne la luna (Bling, uh)

Fermati e fanne su una (Uh)

Se in casa manca la mula

Ándale, ándale, ándale, ándale





Ascolta su: