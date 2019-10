Tayna – Sicko: video ufficiale e testo

Sicko è un singolo della rapper albanese Tayna, il cui video ufficiale diretto da Imagine Films, è disponibile dal 16 ottobre 2019 e al momento è l’unico modo per ascoltare questo pezzo.

Il brano è stato scritto dalla stessa Doruntina Shala, in arte Tayna, mentre la produzione è opera di Donat Prelvukaj, aka Cricket, ed è caratterizzato da un testo in albanese e in minima parte anche in inglese.

Sicko Testo – Tayna

Hajde këtu afrohu ma ngat

Hey sicko, sicko, sicko, sicko

Me ça je msu ti e din

Jom bingo, bingo, bingo, bingo

Hajde këtu afrohu ma ngat

Hey sicko, sicko

Me ça je msu ti e din

Jom bingo, bingo

Is that small body gyal in the big body bimmer

S’jom Tayna për to, unë për to jom veç Tina

Mu munu me lyp ma mirë prapë te njoni tjetri bina

Don sweety dope, Don sweety dope si na

M’thirri en darkë e ju doka si darkë

Uh la la, unë sirenë për kët’ shark

Zemrën e shtrejt e kom shti mrena n’ark

Uh la la, e ën n’to veç ty t’maj





He even love me on my bad hair day

Koka ngi me bitches and I know that he no play

Kur don diçka real ti e din ku me ardh

Se s’e kom nërmend me t’njek lirisht dita le t’zbardh

Hajde këtu afrohu ma ngat

Hey sicko, sicko, sicko, sicko

Me ça je msu ti e din

Jom bingo, bingo, bingo, bingo

Hajde këtu afrohu ma ngat

Hey sicko, sicko

Me ça je msu ti e din

Jom bingo, bingo

Po du me t’pas ty cdo herë

Se ti je drita jem kur n’jetë o gjithçka terr

What?!

Papi give me lovin’, give me lovin’

Papi give me lovin’, aha

Papi give my lovin’, give me lovin’

Papi give me lovin’, aha

First thing I’m admiring your lips

Come on sa ma afër edhe durt i ka ën hips

Seni parë që pi don jon my lips

Kapet gjith’ për trupi when I’m rollin’ down the hips





He even love me on my bad hair day

Koka ngi me bitches and I know that he no play

Kur don diçka real ti e dinë ku me ardh

Se s’e kom nërmend me t’njek lirisht dita le t’zbardh

Hajde këtu afrohu ma ngat

Hey sicko, sicko, sicko, sicko

Me ça je msu ti e din

Jom bingo, bingo, bingo, bingo

Hajde këtu afrohu ma ngat

Hey sicko, sicko

Me ça je msu ti e din

Jom bingo, bingo