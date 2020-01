Halsey – You should be sad: video ufficiale, audio, testo e traduzione del singolo

You should be sad è il sesto singolo della cantautrice statunitense Halsey, ad anticipare il terzo album in studio Manic, out il 17 gennaio 2020. Il nuovo brano arriva a una settimana di distanza dalla release del disco, del quale si è già avuto modo di ascoltare Without Me, Graveyard, Clementine, Finally // Beautiful stranger e SUGA’s Interlude.

Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video che accompagna la canzone, un filmato piuttosto hot diretto da Colin Tilley, che a parer mio ha ben poco a che vedere con il brano, scritto dall’interprete e Greg Kurstin, che l’ha anche prodotto.

In questo pezzo, la cantante racconta una relazione d’amore tossica con una persona che presumo, l’abbia anche picchiata. Lei non prova sentimenti di rabbia ma soltanto un po’ di rammarico, per avergli aperto il cuore ricevendo in cambio veleno.

Halsey – You should be sad Testo e Traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Verse 1]

I wanna start this out and say

I gotta get it off my chest

Got no anger, got no malice

Just a little bit of regret

Now nobody else will tell you

So there’s some things I gotta say

Gonna jot it down and then get it out

And then I’ll be on my way

[Pre-Chorus]

No, you’re not half the man you think that you are

And you can’t fill the hole inside of you with money, drugs, and cars

I’m so glad I never ever had a baby with you

‘Cause you can’t love nothing unless there’s something in it for you

[Chorus]

Oh, I feel so sorry, I feel so sad

I tried to help you, it just made you mad

And I had no warning about who you are

I’m just glad I made it out without breaking down

And then ran so fucking far

That you would never ever touch me again

Or see your alligator tears

‘Cause, no, I’ve had enough of them

[Verse 2]

Let me start this out by saying

I really meant well from the start

I take a broken man right in my hands

And then put back all his parts

[Pre-Chorus]

But you’re not half the man you think that you are

And you can’t fill the hole inside of you with money, girls, and cars

I’m so glad I never ever had a baby with you

‘Cause you can’t love nothing unless there’s something in it for you

[Chorus]

Oh, I feel so sorry (I feel so sorry)

I feel so sad (I feel so sad)

I tried to help you (I tried to help you)

It just made you mad

And I had no warning (I had no warning)

About who you are (About who you are)

I’m just glad I made it out without breaking down

Oh, I feel so sorry (I feel so sorry)

I feel so sad (I feel so sad)

I tried to help you (I tried to help you)

It just made you mad

And I had no warning (I had no warning)

About who you are (About who you are)

About who you are

[Bridge]

Hey

Hey

Hey

Hey





[Pre-Chorus]

‘Cause you’re not half the man you think that you are

And you can’t fill the hole inside of you with money, drugs, and cars

I’m so glad I never ever had a baby with you

‘Cause you can’t love nothing unless there’s something in it for you

[Outro]

I feel so sad

You should be sad

You should be

You should be sad

You should be

You should be

You should be





[Strofa 1]

Voglio cominciare col dire che

Devo parlarne con qualcuno

Non ho rabbia, non ho malizia

Solo un po’ di rammarico

Ora nessun altro te lo dirà

Quindi ci sono delle cose che devo dire

Lo annoto e poi lo butto fuori

E poi me ne andrò

[Pre-Ritornello]

No, non sei la metà dell’uomo che credi di essere

E non puoi riempire il vuoto che hai dentro con soldi, droghe e automobili

Sono così felice di non aver mai avuto un bambino con te

Perché non sei in grado di amare nulla se non c’è qualcosa per te

[Ritornello]

Oh, sono così dispiaciuta, mi sento così triste

Ho cercato di aiutarti, questo ti ha fatto solo arrabbiare

E non ho avuto nessun segnale d’allarme su chi sei

Fortuna che ne sono uscita senza nulla di rotto

E poi e poi sono scappata via talmente lontano

Che non mi toccherai mai più

Non vedrò le tue lacrime di coccodrillo

Perché no, ne ho abbastanza





[Strofa 2]

Vorrei iniziare dicendo

Avevo buone intenzioni dall’inizio

Ho preso un uomo distrutto tra le mie mani

E poi ho rimesso insieme tutte le sue parti

[Pre-Ritornello]

Ma non sei la metà dell’uomo che pensi di essere

E non puoi riempire il vuoto che hai dentro con soldi, ragazze e automobili

Sono così felice di non aver mai avuto un bambino con te

Perché non sei in grado di amare nulla se non c’è qualcosa per te

[Ritornello 2]

Oh, sono così dispiaciuta (sono così dispiaciuta)

Ni sento così triste (mi sento così triste)

Ho cercato di aiutarti (ho cercato di aiutarti)

Questo ti ha fatto solo arrabbiare

E non ho avuto nessun segnale d’allarme (E non ho avuto nessun segnale d’allarme)

Su chi sei (su chi sei)

Fortuna che ne sono uscita senza nulla di rotto

Oh, sono così dispiaciuta (sono così dispiaciuta)

Ni sento così triste (mi sento così triste)

Ho cercato di aiutarti (ho cercato di aiutarti)

Questo ti ha fatto solo arrabbiare

E non ho avuto nessun segnale d’allarme (E non ho avuto nessun segnale d’allarme)

Su chi sei (su chi sei)

Su chi sei

[Pre-Ritornello]

Perché non sei la metà dell’uomo che pensi di essere

E non puoi riempire il vuoto che hai dentro con soldi, droghe e automobili

Sono così felice di non aver mai avuto un bambino con te

Perché non sei in grado di amare nulla se non c’è qualcosa per te

[Conclusione]

Mi sento così triste

Dovresti essere triste

Tu dovresti essere

Dovresti essere triste

Tu dovresti essere

Tu dovresti essere

Tu dovresti essere

Ascolta su: