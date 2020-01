Denis Dosio – Non mi tocchi: audio e testo del singolo d’esordio

Il testo e l’audio di Non mi tocchi, prima canzone del giovane influencer romagnolo Denis Dosio, uscita venerdì 10 gennaio 2020 per Battitorumore.

Per la gioia delle fan, l’instagrammer di Forlì ha sfornato il suo primo singolo, un dolcissimo brano inedito definito dall’italo-brasiliano come la cosa più importante che abbia mai fatto.

Accompagnato quasi esclusivamente dal solo pianoforte, qui Denis canta una relazione d’amore che sembra ormai terminata. A parer mio, come inizio non c’è male e possono confermarlo le seguaci di Dosio, che stanno già impazzendo per questa romantica canzone, scritta dall’interprete e prodotta da Federico Tazzoli.

Denis Dosio – Non mi tocchi testo

Download su: Amazon – iTunes





Ricordo che mi amavi quando amavo te

ricordo quelle sere insieme dentro quell’hotel

eravamo insieme, baby, ci bastava questo

mi bastava averti e non contava il resto

ti avrei salvata dalla gente che c’è in giro

protetta dalle tue incertezze, col sorriso

io che ti aspettavo come fammi un buon Natale

ed è il regalo che nessuno voleva scartare

tu che sei più bella di mille tramonti

io che ho sempre scelto te, spero che non ti scordi

trasparente come l’acqua quando ho troppa sete

sei il quadro più bello che Dalì potesse avere.

Ora guardo la stanza e sembra vuota perché

io ti penso ma giuro un motivo non c’è

e che non mi tocchi, quando tu dici che

ti guardo con questi occhi di chi è fuori di se.

La più bella a San Lorenzo ma senza cadere

come fai te con le comete

io che la osservavo sotto a quella spiaggia

ma non mi accorgevo di averla nelle le mie braccia

e sorridi, che sei bella anche se non ci sono

non mi piace se mi fissi con quegli occhi tristi

ora sembra tutto finto, pure ciò che provo

quando poi ti arrabbi, beh, sembra che mi somigli

quando sei li che perdeva tutto male

e che quando mi parli che io resto triste uguale

ora dimmi che rimani qui con me

ora che sei nulla, proprio ciò che ero per te.





Ora guardo la stanza e sembra vuota perché

io ti penso ma giuro un motivo non c’è

e che non mi tocchi, quando tu dici che

ti guardo con questi occhi di chi è fuori di se (fuori di se).





Ascolta su: