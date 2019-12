Halsey, SUGA (BTS) – SUGA’s Interlude: audio, testo e traduzione della nuova canzone

SUGA’s Interlude è una canzone di Halsey, con la collaborazione di SUGA ed i BTS, disponibile da venerdì 6 dicembre 2019, anticipando terzo album in studio Manic, che vedrà la luce il 17 gennaio 2020. Dallo stesso giorno è disponibile un secondo inedito che si intitola Finally // Beautiful stranger.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio della nuova contagiosa canzone, tredicesima traccia dell’atteso disco, scritta da Lido, Suga (BTS) & Halsey e prodotta da Lido, Suda e Pdogg.

SUGA’s Interlude Testo e Traduzione — Halsey • Suga

[Intro: Halsey]

I’ve been trying all my life

To separate the time

In between the having it all

And giving it up, yeah

[Verse 1: SUGA]

Ey, 내 머릿속엔 파란색만 가득한 이 방황

자기혐오들과 자만이 내 마음속에 살아

꿈이 가득한 난 자라 모든 꿈을 이뤘건만

꿈은 꿈으로만 간직하는 게

더 낫지라는 생각을

동시에 하며 살아가고 있지

내 도약은 추락이 아니기를

너의 신념 노력 믿음 욕심들은

추악이 아님임을 믿어 ey

해가 뜨기 전 새벽은 무엇보다 어둡지만

네가 바란 별들은 어둠 속에서만

뜬다는 걸 절대 잊지 마

[Chorus: Halsey]

I been trying all my life

To separate the time

In between the having it all

And giving it up, yeah (Hey)

I wonder what’s in store

If I don’t love it anymore (Hey)

Stuck between the having it all

And giving it up, yeah (Hey)

[Verse 2: SUGA]

가끔은 내가 걷고 있는 게 맞는지

하염없이 터널 끝을 향해 달리면

뭐가 또 있을런지

맞긴 한지 내가 바라던 미래와는

솔직히 다른 거지

상관없지 이제는 생존의 문제

어찌 됐든 상관없지 yeah, yeah

네가 바란 것들과는 다를지 몰라 (몰라)

네가 살아가는 것도 사랑하는 것도 변할지 몰라 (몰라)

That’s true (That’s true, that’s true)

(Yeah) Yeah, so, are you gonna move?

꾸물거리기엔 우린 아직 젊고 어려 부딪혀보자고

So what you gonna do?





[Chorus: Halsey]

I been trying all my life

To separate the time (Hey)

In between the having it all

And giving it up, yeah (Hey)

I wonder what’s in store

If I don’t love it anymore (Hey)

Stuck between the having it all

And giving it up, yeah





Ho provato per tutta la vita

A separare il tempo

Tra l’avere tutto

E rinunciarci, sì

Ehi, questo vagare con il solo blu nella testa

L’autocommiserazione e l’orgoglio vivono nel mio cuore

Sono pieno di sogni, li ho realizzati tutti

Mantenere i sogni come sogni

Penso che sia meglio

Vivere alla giornata

Il mio salto non è una caduta

Le tue convinzioni, sforzi, fiducia e stimoli

Credi che non sia brutto ey

Prima dell’alba, l’alba è più buia di ogni altra cosa

Ma non dimenticare mai che le stelle in cui speri appaiono solo al buio





Ho provato per tutta la vita

A separare il tempo

Tra l’avere tutto

E rinunciarci, sì (Hey)

Mi chiedo cosa ci sia in serbo

Se non mi dovesse piacere più (Hey)

Indecisa tra l’avere tutto

E rinunciarci, sì (Hey)

A volte non so se sto veramente camminando

Se corro incessantemente verso la fine del tunnel

Cos’altro ci sarà?

È giusto? Onestamente è diverso dal futuro che ho sempre sperato

Non importa, ora è una questione di sopravvivenza.

Non importa cosa sia sì, sì

Potrebbe essere differente da quello che speravi.

Il modo in cui vivi e ami potrebbe cambiare

È vero (è vero, è vero)

(Sì) Sì, allora, hai intenzione di spostarti?

Siamo ancora troppo giovani per esitare, corri a testa alta

Quindi che vuoi fare?

Ho provato per tutta la vita

A separare il tempo

Tra l’avere tutto (Hey)

E rinunciarci, sì

Mi chiedo cosa ci sia in serbo

Se non mi dovesse piacere più (Hey)

Indecisa tra l’avere tutto

E rinunciarci, sì

