Amici 19 – Giulia Molino canta la nuova canzone Va tutto bene: video e testo

L’11 gennaio 2020 la talentuosa Giulia Molino ha intonato ad Amici 19 la nuova canzone Va Tutto Bene, in occasione dell’ennesima sfida contro Gaia Gozzi, che a sua volta ha cantato un inedito in portoghese intitolato Densa, proposto in altra occasione anche con parole in italiano. Inoltre le due cantanti hanno emozionato la platea con le cover di Quando Finisce Un Amore di Riccardo Cocciante. Il video delle loro splendide performance. Il testo della canzone della Molino.

Tornando al coinvolgente brano in oggetto, è stato scritto dalla stessa interprete, non nuova a brani inediti presentati nel corso del talent show. Qui la cantautrice classe 1999 di Scafati, parla dei tentativi di evadere dalla solitudine ed evoca una felicità che insegue senza tuttavia riuscire a raggiungere, ma fortunatamente nella sua vita esiste una persona molto speciale, che la fa stare bene e che le trasmette anche un certo senso di sicurezza e serenità.

Giulia Molino Va tutto bene Testo

Oggi cerco compagnia

ma nessuno qui mi ascolta ormai da mesi

e sono sola in questa stanza

che guardo fissa le pareti

ho provato anche a cercare la felicità

nella foto in sala dove mamma abbraccia il mio papà

chi sa che fine ha fatto quell’amore là

ma scappare oggi resta

la sola via d’uscita





Ma ci sei tu

mi rimani tu

e perdo l’equilibrio solo a dire il tuo nome

una ninna nanna

sei la prima cosa che mi hai fatto stare bene

oh! ma ci sei tu

mi rimani tu

e amarti non ha senso se poi io non mi so amare

e amarti non ha senso se poi io non mi so amare

ti prego stammi accanto questa notte ed io ritorno a respirare

nanana

ma ci sei tu

mi rimani tu

e perdo l’equilibrio solo a dire il tuo nome

una ninna nanna

sei la prima cosa che mi ha fatto stare bene

ma tanto tutto questo un giorno passerà

comunque vadano le cose qui da me, va tutto bene









