Amici 19 – Giulia Molino canta l’inedito Nietzsche: video e testo della versione in italiano di Chega

Inizialmente molti credevano si intitolasse Nice, invece è Nietzsche il titolo dell’inedito che Giulia Molino ha cantato ad Amici 19 il 18 gennaio 2020, nella sfida contro Gaia Gozzi: le due hanno infatti interpretato una cover e un inedito, ma la meglio l’ha avuta Giulia che ha anche cantato l’intramontabile e meravigliosa “Tu si na cosa grande”. Il testo e il video della sfida con Gaia.

Si tratta di una canzone rap molto ben fatta e interpretata alla grande da questa talentuosa ventenne di Scafati, che al talent show condotto da Maria De Filippi, sta facendo innamorare sempre più telespettatori. Questo pezzo racconta una storia molto intima e personale della Molino e questo altro non fa che dare un valore aggiunto alla traccia, che ha favorevolmente impressionato un po’ tutti, in particolar modo Rudy Zerbi, il che come ben sappiamo, non è affatto semplice..

Giulia Molino Nietzsche Testo

Che ne sai tu di quando volevo sprofondare

che ne sanno i miei amici delle notti prese a male

che ne sanno i miei vicini delle grida contro il muro

quando accanto hai nessuno, chiudi gli occhi e vaffan*ulo





C’ho fame di casini e non mi sazio con chiunque

la vita è una pu**ana e in due secondi arriva al dunque

ho sempre dato tanto e in tasca mai avuto niente

tranne il mio dolore che non mostrerò alla gente

resta lì, tra le chiavi e le speranze

tra le cose che non dico e i tatuaggi sulla pelle

nelle sere nere illuminate solo dalle stelle

incastrate nei rimorsi di una stupida ventenne

io ci penso e quasi mi scoppia la testa

nonostante il tempo passi, Giulia è ancora la stessa

io ci penso e ci ripenso mentre passano le ore

mi rigiro dentro il letto, questa notte è una prigione

e bevo un sorso a canna dalla bottiglia

ogni giorno in paranoia, sempre con la stessa fissa

non mangiare, non toccare il cibo, quello è deleterio

in vista tagli sui polsi è successo per davvero

Che ne sai tu di quando volevo sprofondare

che ne sanno i miei amici delle notti prese a male

che ne sanno i miei vicini delle grida contro il muro

quando accanto hai nessuno, chiudi gli occhi e vaffan*ulo





nella vita che attanaglia, taglia pezzi e cuce male

dei rapporti chiusi in fretta con niente di personale

delle corse in auto folli verso mete sconosciute

dei mesi chiusa in casa in compagnia del mio computer

non mi va di uscire e dire “ok, va tutto bene”

accetto le mie pene, ci convivo e mi conviene

tanto il mostro non lo uccidi fingendoti felice

devi prenderlo per mano come l’abisso fece con Nietzsche

scrivo flussi di coscienza per placare il mio tormento

tu che ascolti disgustato, non ti vedo e non ti sento

ho bisogno di parlare di un disagio personale

che tartassa i miei giorni e non mi lascia respirare

tra le mura di una stanza c’è il mio spettro che mi parla

fissa il vuoto dei miei occhi mentre scorrono i rintocchi

nella testa metto al rogo ogni singolo pensiero

il sangue prende fuoco come D’Arco al medioevo

Che ne sai tu di quando volevo sprofondare

che ne sanno i miei amici delle notti prese a male

che ne sanno i miei vicini delle grida contro il muro

quando accanto hai nessuno, chiudi gli occhi e vaffan*ulo

che ne sai tu di quando volevo sprofondare

che ne sanno i miei amici delle notti prese a male

che ne sanno i miei vicini delle grida contro il muro

quando accanto hai nessuno, chiudi gli occhi e vaffan*ulo