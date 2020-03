DripReport – Skechers: audio, video, testo e traduzione della canzone

Skechers è una canzone di DripReport, che parla di un uomo che si è innamorato di una donna non appena l’ha vista. Egli non ricorda molto di lei, se non il particolare che la donzella indossava Light-up Sketchers, vale a dire un tipo di scarpe da tennis illuminate.

Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video che accompagna questo brano, scritto dall’interprete e prodotto da OuhBoy. Su questo artista, presumibilmente di origine indiana, non si sa praticamente nulla, ma la sua traccia è riuscita ad ottenere una certa popolarità grazie alla ormai famosa app per la creazione di video nota come “TikTok”, divenendo a dir poco virale.

Tornando alla canzone, egli parla di quanto sia ricco e che in cambio di nudi, le comprerà cose belle. Come ormai spessissime volte avviene nei brani moderni, anche qui non mancano citazioni a brand di lusso.

Il testo e la traduzione di Skechers

[Intro]

I tried to stop, but I can’t stop

I just can’t stop thinking about her

I don’t know, all I remember was she wear the Skechers

The light-up ones

Ho provato a smettere ma non ci riesco

Non riesco a smettere di pensare a lei

Non so, ricordo colo che indossava gli Skechers

Quelle illuminate

[Chorus]

Shawty bad with the Skechers on

Wanna hold your hand, make you my girl

Light-up, light-up Skechers

Light up, light up my world

Shawty bad with the Skechers on

Wanna hold your hand, make you my girl

Light-up, light-up Skechers

Light up, light up my world





Bella cattivona con le Skechers

Voglio tenerti per mano, renderti la mia ragazza

Illuminate, Skechers illuminate

Illumina, illumina il mio mondo

Bella cattivona con le Skechers

Voglio tenerti per mano, renderti la mia ragazza

Illuminate, Skechers illuminate

Illumina, illumina il mio mondo

[Verse]

I like your Skechers, you like me, my Gucci shoes

I’ll buy you the purse, only if you show me your boobs

I like your Skecher, you like me too

Bring your friends, all of us in the pool

Bad lil’ bitch, all my drip make her drool

Brand new whip, come and sit in the coupe (Hm)

Mi piacciono le tue Skechers, ti piaccio, le mie scarpe Gucci

Ti comprerò la borsa, solo se mi fai vedere le tue tette

Mi piacciono le tue Skechers, io piaccio a te

Porta i tuoi amici, andiamo tutti in piscina

Piccola stron*a, il mio stile la fa sbavare

Costosa automobile nuova di zecca, vieni a sederti nella coupé (Hm)

[Bridge]

I just wanna make you mine, hop inside the ride

Nina by my side, promise you it all be fine

I-I just wanna make you mine, hop inside the ride

Nina by my side, promise it’s gon’ be alright





Voglio solo conquistarti, saltare in macchina

Nina accanto a me, ti prometto che andrà tutto bene

Voglio solo renderti mia, saltare in macchina

Nina accanto a me, prometto che starà bene

[Chorus]

