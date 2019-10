Giordana Angi – “Voglio essere Tua” è il nuovo album disponibile anche in versione autografata: info e titoli delle canzoni

A pochi mesi di distanza dall’album Casa (certificato due volte Disco d’Oro per il singolo e l’album), la giovane e talentuosa cantautrice laziale Giordana Angi torna con il nuovo album Voglio essere Tua, disco di inediti che dal 4 ottobre 2019 sarà disponibile nel classico CD, in vinile, in download digitale e nelle principali piattaforme streaming. In asclusiva su Amazon, viene venduto il CD Edizione Autografata. I titoli delle canzoni.

Anticipato dal bellissimi singolo Stringimi Più Forte, scritto di suo pugno, prodotto da Carlo Avarello e disponibile da lunedì 26 agosto 2019 via Virgin Records, questo nuovo lavoro racchiude ulteriori nove tracce inedite, tra le quali spicca il duetto proprio con il messinese Alberto Urso, l’unico ospite del progetto e l’unico che nel corso dell’ultima edizione di Amici è riuscito a starle davanti. Avremo modo di ascoltare queste due differenti ma bellissime voci, sulle note della traccia d’apertura Oltre Mare.





Non appagata degli ultimi meravigliosi mesi e attualmente Tutor della squadra dei Bianchi nella nuova trasmissione Amici Celebrities, la 25enne Giordana ha continuato a scrivere canzoni, anche per altri artisti (vedi la recente hit Accetto Miracoli di Tiziano Ferro, che ha co-scritto) perché questo per lei è un’esigenza quotidiana, un’urgenza, un modo di raccontare ai sempre più numerosi supporters, emozioni, gioie, pensieri, sofferenze, esperienze, in maniera autentica e con un certo stile.

Voglio essere Tua tracklist (Giordana Angi album 2019)

Oltre Mare (feat. Alberto Urso) 3:38 Stringimi Più Forte 3:39 Le 4 Milano 3:28 Voglio Essere Tua 3:38 Ti Vorrei Adesso 3:28 Lola 4:03 Sempre Pronti A Giudicare 3:31 Paura Di Morire Non Ne Ho 2:39 400 Proiettili 2:49 Encore 4:31