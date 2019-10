Giordana Angi – Sempre Pronti A Giudicare: audio e testo del nuovo brano

Sempre Pronti A Giudicare è la settima traccia dell’album Voglio essere Tua, secondo disco della cantautrice Giordana Angi, uscito l’11 ottobre 2019 via Virgin Records / Universal Music Italia.

Il testo e l’audio di questa bella canzone, una delle più interessanti del progetto, scritta insieme a Manuel Finotti, Salvatore Mineo, Fabio Barnaba e Carlo Avarello, con produzione di quest’ultimo. Nel brano, la cantante sembra parlare di un amore ormai concluso, probabilmente a causa di terzi.

Sempre Pronti A Giudicare testo Giordana

Sarebbe bello se riuscissi a mettere da parte almeno un giorno

tutto questo inutile rancore

e fare finta che non è successo niente e andare avanti…

come fanno tutte le persone

se potessi ritornare indietro

a tutto quello che volevo dirti in faccia… l’altro ieri

io che per te avrei spostato le montagne e i grattacieli

per sognare ancora ad occhi aperti

ad occhi aperti.

Eravamo così belle tra la gente

mi dicevi “”io per te ci sarò sempre”

come se un “per sempre” poi possa bastare

vorrei rialzarmi ma non lo so fare

in questo fo**utissimo casino

in questo fo**utissimo casino.

Mi hai lasciata senza dire niente

senza dire neanche una parola

divento pazza dentro il mio silenzio

tremano le mani quando sono sola

mi hai lasciata senza dire niente

senza dire neanche una parola

in questo fo**utissimo casino

dove ognuno è sempre pronto a giudicare

sempre pronti a giudicare.





Sarebbe bello se riuscissi un giorno a riguardarti in faccia

senza più sentire questo mio dolore

perché mi sento sola in mare aperto dentro una tempesta…

dovrà pur tornare il sole.

Eravamo così belle tra la gente

mi dicevi “io per te ci sarò sempre“

come se un “per sempre” poi possa bastare

vorrei rialzarmi ma non lo so fare

in questo fo**utissimo casino

in questo fo**utissimo casino.

Mi hai lasciata senza dire niente

senza dire neanche una parola

come se esistesse un modo per scordare una persona

mi hai lasciata senza dire niente

senza dire neanche una parola

in questo fo**utissimo casino dove ognuno è sempre pronto a giudicare

sempre pronti a giudicare.





Mi hai lasciata senza dire niente

senza dire neanche una parola

in questo fo**utissimo casino dove ognuno è sempre pronto a giudicare

sempre pronti a giudicare.

Sarebbe bello se riuscissi a mettere da parte almeno un giorno

tutto questo inutile rancore.





