Giordana Angi e l’album Casa: informazioni, tracklist e testi delle canzoni

Si intitola Casa il nuovo album di Giordana Angi, attuale allieva ad Amici 2019 (nella squadra bianca guidata da Ricky Martin) che sta riscuotendo enorme successo. L’attesissimo disco esce il 19 aprile 2019. I titoli e i testi delle canzoni.

Classe 1994, Giordana è nata a Vannes, in Bretagna ma vive in provincia di Latina. Al contrario della maggior parte dei concorrenti del talent show, lei è tutt’altro che sconosciuta, avendo partecipato con poca fortuna a Sanremo Giovani 2012 con il brano Incognita Poesia. Successivamente ha interpretato Poker Generation, colonna sonora dei titoli di coda dell’omonimo film diretto da Gianluca Mingotto. Ma nel suo curriculum, vanta anche una prestigiosa mcollaborazione con il cantautore di Latina, Tiziano Ferro, nello specifico Ferro produsse “Chiusa con te (xxx)”, pubblicato nel luglio del 2016 su etichetta Sugar.

Ora è pronta a rilasciare questo attesissimo disco, che si troverà negli scaffali dei negozi in diverse versioni:

il classico CD

il vinile rosso

e il vinile bianco autografato

oltre che in download digitale e nelle principali piattaforme streaming.

Non poteva che intitolarsi Casa questo progetto discografico, visto l’enorme successo ottenuto con il significativo brano omonimo, pubblicato lo scorso 24 gennaio. Questo pezzo è infatti stato per parecchie settimane presente in pianta stabile sia nella Top 100 di iTunes che nella Top Viral di Spotify. Su Youtube, è ad oggi stato ascoltato quasi 2 milioni e 800 mila volte!





Nella tracklist vi saranno anche le già conosciute Chiedo di non Chiedere (originariamente intitolata “La Solita stron*a”) e Quante Volte ad Aspettarti, mentre è già disponibile su Tim Music un altro inedito battezzato “Questa è vita”: sull’app è infatti possibile ascoltare per 48 ore questa nuova canzone e quella di Alberto Urso, “Accanto a te”, che si sfideranno sulle note di questi inediti alla diciottesima edizione di Amici. Il più ascoltato entro le 23.59 del 4 aprile, otterrà il Punto Tim che insieme ad altri, determinerà quale dei due pezzi in gara avrà la meglio.

In scaletta altri due (presumo) inediti (uno in italiano e uno in francese), più la cover di un grande successo del cantautore transalpino Stromae.

E’ veramente arrivato il momento del riscatto per questa talentuosa ragazza, che nonostante vanti già importanti esperienze, deve ancora decollare e mi auguro per lei che questa sia la volta buona.

Giordana Angi – Casa tracklist

Chiedo di non chiedere (Testo – Audio) – 3:04 Casa (Testo – Audio – Download) – 2:45 Quante volte ad aspettarti (Testo – Audio – Download) – 3:29 Questa è vita (Testo – Audio) – 2:57 Ne renonce pas (Testo – Audio) – 2:38 Ti ho creduto (Testo – Audio) – 3:01 Formidable (Testo – Audio) – 3:10

Chiedo di non chiedere testo

Ho un fiore per tre

è un po’ sporco

ma c’è tanta verità

cerco le chiavi di casa, sono sbronza

ma voglio te, voglio te

lei arriva col fare da diva

mi ammira, mi attira e mi schifa

mai io sono sempre la stessa

la solita stronza

lasciamo la festa che mi gira la testa

la macchina è spenta e con noi c’è anche lei sì

si c’è ancora lei.

Chiedo di non chiedere

io chiedo di non chiedere

se ho più voglia di te

o invece ho più voglia di lei

chiedo di non chiedere

chiedo di non chiedere

se ho più voglia di te

o di fare l’amore con lei.

Et attends le temps que tu peux

et laisse moi dans le sens que tu veux

j’ai compris que tu a envie

mais dis pas que tu parle mais dis pas que t’as pas envie

mais dis pas tu t’es marièe

que c’est tu l’as laissé

que la lumiere maintenant elle est baissée

et moi choui là je suis toute mouillée

parce que choui à toi, choui à toi bebé.

Chiedo di non chiedere

io chiedo di non chiedere

se ho più voglia di te

o invece ho più voglia di lei

chiedo di non chiedere

io chiedo di non chiedere

se ho più voglia di te

o di fare l’amore con lei.

Et attends le temps que tu peux

et laisse moi dans le sens que tu veux

parce que choui à toi, choui à toi bebé

Casa testo

Casa viaggio

Casa libertà

Casa involucro di tutte le mie età

E scanso i traumi e le malinconie

Ti chiedo scusa se racconto le mie

Casa inverno, casa senza senso

Casa di silenzi vuota tutto il tempo

Casa stanca che ora vuoi lasciare

Casa che io volevo costruire.

Con te, con te, con te

Che mi aiuti ad accettare quel che volevo scordare

E mi sai dimostrare ogni giorno che passa

Che non c’è niente da temere ma così tanto da tenere.

E se non è con te

E se non era un posto raggiungibile

Allora io mi fermo e smetto di cercare

Se non sei tu la casa io non so più abitare.

E se non c’è, non c’è

Quel posto che credevo di conoscere

Allora io mi fermo e smetto di cercare

C’è troppo spazio adesso

Per me che voglio stare

Con te.

Casa intima

Casa piccola

Casa stazione di gente che viene e che va

Casa all’angolo di via della speranza

Che durasse per sempre quella vicinanza.

Con te, con te, con te

Che mi aiuti ad accettare quel che volevo scordare

E mi sai dimostrare ogni giorno che passa

Che non c’è niente da temere ma così tanto da tenere.

E se non è con te

E se non era un posto raggiungibile

Allora io mi fermo e smetto di cercare

Se non sei tu la casa io non so più abitare.

E se non c’è, non c’è

Quel posto che credevo di conoscere

Allora io mi fermo e smetto di cercare

C’è troppo spazio adesso

Per me che voglio stare

Con te

Con te.

Casa ieri

Casa nei ricordi

Casa quando abbiamo fatto tardi

E lo capisco mentre te ne vai

Casa è il posto dove tu

Mi penserai.

Quante volte ad aspettarti testo

Adesso qui davanti c’è tua figlia

che stringe la tua mano

e prova a rompere il silenzio

silenzio che è passato

come l’acqua sotto i ponti

per tutti questi anni

quanti anni

perché non me li racconti?

Adesso che non c’è più niente da capire

ti guardo dentro gli occhi

e gli occhi non sanno mentire

com’erano i capelli

di mia madre da ragazza

com’erano quei baci

sotto il sole di un bel cielo in una piazza.

Quante volte ad aspettarti e tu

dov’eri?

quante notti sveglia e tu

Avrei dovuto stringerti più forte senza mai lasciarti andare

avrei voluto un bacio a mezzanotte il giorno prima di Natale

farti capire

che ho bisogno di mio padre.

Adesso che ti sto guardando in faccia

e che sulla mia strada

dei tuoi passi

non c’è ancora traccia

sarebbe stupido provare del rancore

un seme resta un seme

e chi lo pianta

lo fa sempre per amore.

Quante volte ad aspettarti e tu

dov’eri?

quante notti sveglia e tu

non c’eri.

Ma avrei dovuto stringerti più forte senza mai lasciarti andare

avrei voluto un bacio a mezzanotte il giorno prima di Natale

farti capire

che ho bisogno di mio padre.

E mi chiedo se ci pensi

a volte ai primi passi

che muovevo da bambina dentro ai tuoi vent’anni

quanto tempo che è passato

te ne rendi conto?

che tua figlia adesso è grande e gira per il mondo

quante volte ad aspettarti in quella casa vuota

ma sapevo immaginare solo la tua schiena che si allontanava

senza dire niente

niente!

Avrei dovuto stringerti più forte senza mai lasciarti andare

avrei voluto un bacio a mezzanotte il giorno prima di Natale

farti capire

che ho bisogno di mio padre

avrei bisogno di essere più forte e invece resto qui a guardare

avrei bisogno di tirare fuori quello che non riesco a dire

per smettere di stare male

di stare male.

E adesso che non c’è più niente da capire

ti guardo dentro gli occhi

e gli occhi non sanno mentire.

Questa è vita testo

Il tempo è un concetto strano

se lo pensi è già finito

se lo immagini perdi tempo a cercarlo

il tempo è croce e Dio siamo noi

il tempo è il mio delirio

la mia musica è il tempo

è il mio corpo, il mio tempio

il tempo non dimentica

mi chiama tutte le volte

mi obbliga a pensarlo, maledetto e io gli rispondo che

il tempo lo passerei con te a cantare, a fare l’amore

e che nel coraggio delle idee c’è la libertà

ma il mio amore resiste al tempo

la mia forza resiste al tempo

il mio coraggio resiste al tempo

perché l’amore è eterno

Questa è vita

questa è vita

questa è vita

questa è vita

Vita è riuscire a restare

quando vorresti solo scappare

vita con le ginocchia sbucciate

ma che continua a pregare

tempo è perso a non amare

tempo lui non sa aspettare

tempo sei tu il mio corpo, il mio tempio

ma il mio amore resiste al tempo

la mia forza resiste al tempo

il mio coraggio resiste al tempo

perché l’amore è eterno

Questa è vita

questa è vita

questa è vita

questa è vita

Vita sei tu che mi ami

vita è una madre che abbraccia suo figlio

vita è fare pace

mentre tutto intorno va a puttane

vita è vedere le ferite

che ti trasformano in un campione

vita sei tu che sorridi

e mi perdoni un altro errore

il tempo è una partita

la vinco se non la guardo

il tempo ha una sua linea

e mi costringe ad ascoltarlo

vita sei tu nel mio letto

sei tu al tramonto

tempo sei la cosa più bella che ho

Questa è vita

questa è vita

questa è vita

questa è vita

questa è vita

questa è vita

questa è vita

questa è vita

questa è vita

Questa è vita

Questa è vita

Ne renonce pas testo

Ti ho creduto testo

Formidable testo

Si tratta della cover di Stromae, Formidable.

Formidable, formidable

Tu étais formidable, j’étais fort minable

Nous étions formidables

Formidable

Tu étais formidable, j’étais fort minable

Nous étions formidables

Oh bébé – oups ! – mademoiselle

J’vais pas vous draguer, promis juré

J’suis célibataire, depuis hier putain !

J’peux pas faire d’enfant et bon c’est pas – Eh reviens !

Cinq minutes quoi ! J’t’ai pas insultée

J’suis poli, courtois, et un peu fort bourré

Et pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire hein

Vous m’auriez vu hier…

J’étais…

Formidable, formidable

Tu étais formidable, j’étais fort minable

Nous étions formidables

Formidable

Tu étais formidable, j’étais fort minable

Nous étions formidables

Eh tu t’es regardé, tu t’crois beau

Parce que tu t’es marié, mais c’est qu’un anneau

Mec, t’emballe pas, elle va t’larguer comme elles le font chaque fois

Et puis l’autre fille, tu lui en as parlé ?

Si tu veux je lui dis, comme ça c’est réglé

Et au p’tit aussi, enfin si vous en avez

Attends trois ans, sept ans, et là vous verrez

Si c’est…

Formidable, formidable

Tu étais formidable, j’étais fort minable

Nous étions formidables

Formidable

Tu étais formidable, j’étais fort minable

Nous étions formidables

Et petite – oh pardon ! – petit

Tu sais dans la vie y’a ni méchant ni gentil

Si Maman est chiante, c’est qu’elle a peur d’être mamie

Si Papa trompe Maman, c’est parce que Maman vieillit, tiens

Pourquoi t’es tout rouge ? Ben reviens gamin !

Et qu’est-ce que vous avez tous, à me regarder comme un singe, vous ?

Ah oui vous êtes saints, vous !

Bande de macaques !

Donnez-moi un bébé singe, il sera…

Formidable, formidable

Tu étais formidable, j’étais fort minable

Nous étions formidables

Formidable

Tu étais formidable, j’étais fort minable

Nous étions formidables