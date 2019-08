Giordana Angi – Stringimi Più Forte: audio e testo della nuova canzone

Stringimi Più Forte è un singolo di Giordana Angi, disponibile ovunque da lunedì 26 agosto 2019: leggi il testo e ascolta la nuova e bella canzone, scritta di suo pugno e prodotta da Carlo Avarello.

La talentuosa cantante di Latina, arrivata seconda all’ultima edizione del talent show Amici, dietro solo al fenomeno messinese Alberto Urso, ha già definitivamente archiviato la prima fortunata era discografica Casa, e lo ha fatto nel miglior modo possibile, visto che questo pezzo è veramente molto bello e sono certo che darà non poche soddisfazioni alla cantautrice classe ’94.

Presumibilmente, si tratta del singolo principale del futuro secondo album, sul quale al momento in cui scrivo non si hanno notizie, tuttavia dubito che questo nuovo lavoro essere rilasciato quest’anno.

Giordana Angi – Stringimi Più Forte testo

Com’è che mi dicevi?

“per sapere amare non basta chiamarsi amore”

bene… io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te

in ogni dettaglio di te.

Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro è il mio amore

come sicuro, sicuro, sicuro è il posto dove voglio stare con te

qui dove vorrei morire.





Stammi più vicino

stringimi più forte

solo per stanotte

inganniamo la sorte

con te ogni ansia si stanca

si annoia di combattere

e se ne va

ora stringimi più forte

stammi più vicino

solo per stanotte

inganniamo il destino

la felicità

credo che abbia a che fare con te.

Com’è che mi dicevi?

“per essere felici bastan poche cose”

bene… io non vorrei mai, mai fare a meno di te

mai fare a meno di te.

Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro è il mio amore

come sicuro, sicuro, sicuro è il posto dove voglio stare con te

qui dove vorrei morire.

Stammi più vicino

stringimi più forte

solo per stanotte

inganniamo la sorte

con te ogni ansia si stanca

si annoia di combattere

e se ne va

ora stringimi più forte

stammi più vicino

solo per stanotte

inganniamo il destino

la felicità

credo che abbia a che fare con te.





Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro è il mio amore

come sicuro, sicuro, sicuro è il posto dove voglio stare con te

lì dove vorrei morire.

Stammi più vicino

stringimi più forte

solo per stanotte

inganniamo la sorte

con te ogni ansia si stanca

si annoia di combattere

e se ne va

ora stringimi più forte

stammi più vicino

solo per stanotte

inganniamo il destino

la felicità

credo che abbia a che fare con te.





