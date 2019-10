Bresh – Oblò feat. Rkomi: audio e testo del singolo

Oblò è un singolo del rapper ligure Andrea Brasi, in arte Bresh, con la collaborazione di Mirko Manuele Martorana, aka Rkomi: Leggi il testo e ascolta questo nuovo brano, disponibile dal 3 ottobre 2019 via Epic Records.

La canzone è stata scritta dagli interpreti e prodotta dal milanese Francesco Garanzini, artisticamente conosciuto come Garelli.

Bresh – Oblò testo

Yeah, yeah

Io non riesco più ad alzarmi dal letto

Se sbaglio coi piedi, non poggio quello corretto

Già cambia tutto da ieri, giro di titoli nuovi

L’ufficio carte false, non ha targhette né nomi

Lavandino blu, non lavo gli sputi

Le mie scartoffie nel banco, foglietti ricordo tutti

Giurami che non dovevo più crescere leale

Camaleonte in vetrina, nell’alveare, regina

Guardati intorno se riesci a vedere oltre

Conquistami col gioco della volpe

Banali le tue navi, se il nemico ha le flotte

Il mio pensiero è pari, non ti parlo di coppie

La fisica non regge la mia testa sui piloni

Che è piena di minc*iate o di ottime ragioni

E le ho professate in testa, ho creato le fazioni

O sono gente apposto o sono tre min*hioni.

Wowoooh, wowoooh

Il peso dell’oceano su un oblò

Wowoooh, wowoooh

Il peso dell’oceano su un oblò.





Vengo a imparare ma son fuori corso (fuori corso)

Non ho un esame ma mi stanno addosso (addosso)

Da me vorrebbero facessi meglio

Ma se cambiassi ne uscirebbe un mostro (un mostro)

E sono tutto strano come ieri (ieri)

Lo sono sempre stato puoi giurarci

Siamo i ragazzi del spero che se guai

E crediamo che nessuno ci salvi

Il peso dell’oceano su un oblò

Il peso dell’oceano su un oblò

Il peso dell’oceano su un oblò

Il peso dell’oceano su un oblò.

[Rkomi]

Mmmh

Ci farei un figlio sull’A4

Romantico, se ci scappa la marcia

Ma chiama un amore

Bolle di sapone se fluttuo verso Saturno

So sognare cosi forte che ti alleggerisco subito

Non sono a capo ma fai chapeau

Gli inchini (o chi ti parole?) fanno la tua testa di ca**o

Come in quartiere se hai infamato qualcuno

Qualche amico in galera sta aspettando il tuo turno (tutu)

Quando non dormo sono un gran bel figlio di pu**ana

E ti spalmerei sulla luna come fai col pane

Sono Dio dopo un dito di vino

Se mio figlio ha un amico finto finché decido io.

Wowoooh, wowoooh

Il peso dell’oceano su un oblò

Wowoooh, wowoooh

Il peso dell’oceano su un oblò.





Vengo a imparare ma son fuori corso (fuori corso)

Non ho un esame ma mi stanno addosso (addosso)

Da me vorrebbero facessi meglio

Ma se cambiassi ne uscirebbe un mostro (un mostro)

E sono tutto strano come ieri (ieri)

Lo sono sempre stato puoi giurarci

Siamo i ragazzi del spero che se guai

E crediamo che nessuno ci salvi

Il peso dell’oceano su un oblò

Il peso dell’oceano su un oblò

Il peso dell’oceano su un oblò

Il peso dell’oceano su un oblò.





