Giordana Angi – Oltre Mare feat. Alberto Urso: testo e live video del brano (anche in duetto con Annalisa) utilizzato come sigla della prima e della terza puntata di Amici Celebrities

Oltre Mare in duetto con Alberto Urso, è la prima traccia del nuovo album Voglio essere Tua di Giordana Angi, che tuttavia abbiamo già avuto modo di ascoltare nella sigla della prima e della terza puntata di Amici Celebrities. All’inizio della puntata inaugurale, la cantautrice ha duettato con il tenore messinese, mentre all’inizio della terza puntata con con Annalisa Scarrone. In attesa della versione in studio, per adesso possiamo accontentarci di questi anticipi. Il testo e il video su Witty della versione con Alberto. Il video con Annalisa.

A parer mio entrambi i duetti sono molto belli: quello ufficiale, in cui ascoltiamo la splendida voce di Alberto, con il quale ricordo, ha cantato anche la sigla relativa alla seconda puntata, sulle note di “L’amore non è uno sbaglio” e quello con la cantante che si classificò in seconda piazza nella decima edizione del talent show, ottenendo il Premio della critica (vinto anche l’anno dopo ad Amici Big).

In ogni caso, questa canzone è veramente meravigliosa e il duetto con Annalisa davvero emozionante, ma a parer mio, la versione con Alberto, ovvero con colui il quale gli ha soffiato la vittoria nell’ultima edizione del talent show, è una vera e propria bomba e si rivelerà sicuramente uno dei punti di forza dell’attesissimo progetto, che farà togliere ulteriori soddisfazioni alla talentuosa Giordana, che sta già attraversando un periodo a dir poco magico.

Download su: Amazon – iTunes

Oltre Mare Testo — Giordana Angi • Alberto Urso

[Giord.]

Ed è Genova

ed è crepuscolo

una strada piccola

mi porta la luce di te

oltremare

oltre mare

luccica una stella

come sei bella.

[Alb.]

E se…

il mondo combatte

invece mi aggrappo a te

all’amore mio per te

che cura ogni ferita

semplifica la vita.

[Giord.]

Oltremare

dove il tempo può aspettare

senza guerre e restare

dove il tempo non coincide con la fine.

[Alb.]

Amore d’oltre mare

vieni, amore, dove il tempo sa restare





[Giord.]

in silenzio ad amare, vieni amore… oltre mare

dove il tempo non coincide

con la fine oltre mare.

[Giord.]

E se il mondo

si spaventa per un bacio

io mi spavento del contrario, della guerra

[Insieme]

oltre mare con coraggio amore

[Alb.]

l’amore… non è uno sbaglio.

[Giord.]

Nananananananana

Non tremare

vieni, amore, dove il tempo sa restare





[Alb.]

in silenzio ad amare, vieni amore… oltremare

[Giord.]

dove il tempo non incide

[Insieme]

sulla pelle oltremare.





Ascolta su:

Youtube

Spotify

Deezer