Giordana Angi – Voglio Essere Tua: audio e testo della canzone

Nell’album Voglio Essere Tua di Giordana Angi, è presente la bellissima canzone omonima, quarta traccia del disco, disponibile da venerdì 11 ottobre 2019. Il testo e l’audio di questo pezzo.

I brani con gli stessi titoli degli album sono quasi sempre speciali e la title track in oggetto, scritta dall’interprete e prodotta da Carlo Avarello, è a parer mio tra le più interessanti dell’intero progetto discografico di questa talentuosa cantautrice, la cui fan base è in costante crescita.

Il brano racconta quando si ha una certa voglia di una persona, presumendo che la cosa sia reciproca e non importa se questo desiderio si trasformerà in realtà, anche solo per una notte…

Voglio Essere Tua testo — Giordana Angi

Io ti penso sempre

ti vedo che ridi in macchina

ti vedo che mi pensi

e chissà se ti perdi

qualcosa della realtà

a furia di pensarmi

perché a furia di pensarti succede a me.

Guardo fuori dal finestrino

vorrei scattarti una foto

mandartela ora, farti capire… che sei vicino

ma non c’è niente da fare

tu già sai colmare ogni spazio temporale.





Voglio essere tua

soltanto tua

per una notte, non m’importa

la quantità di tempo, a me importa

di essere lì fra le tue braccia

tua, fra le tue braccia

voglio essere tua

soltanto tua

per una notte, non m’importa

che tu faccia promesse a me importa

di essere lì fra le tue braccia

tua, fra le tue braccia.

io ti penso sempre

vorrei restare in questo spazio così

ma mi serve

che la mia bocca sia sulle tue mani

che il mio amore sia nelle tue mani.

Guardo fuori dal finestrino

vorrei scrivere e scrivere ancora

farti capire cosa sei per me

ma non c’è niente da fare

tu già sai colmare ogni spazio temporale.

Voglio essere tua

soltanto tua

per una notte, non m’importa

la quantità di tempo, a me importa

di essere lì fra le tue braccia

tua, fra le tue braccia

voglio essere tua

soltanto tua

per una notte, non m’importa

che tu faccia promesse a me importa

di essere lì fra le tue braccia

tua, fra le tue braccia così





Con questa bocca, con queste mani, con questo amore

farti capire quanto ti voglio

e ti voglio tanto

con questa bocca, con queste mani, con questo amore

farti capire quanto vorrei

Essere tua solo tua

sol tua

per una notte non m’importa

la quantità di tempo, a me importa

di essere lì fra le tue braccia

tua fra le tue braccia

voglio essere tua

soltanto tua

per una notte, non importa

che tu faccia promesse a me importa

di essere lì fra le tue braccia

tua fra le tue braccia così.





