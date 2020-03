Niko Pandetta FT. Marco Calone, Pino Franzese – Danza: video e testo della canzone

Il testo e la traduzione in italiano di Danza, singolo di Niko Pandetta con la collaborazione dei cantautori napoletani Pino Franzese e Marco Calone, il cui video è online da sabato 29 febbraio 2020.

La contagiosa canzone è stata scritta da Pandetta, Emanuele Marcellino ed E. Novelli, mentre il filmato è stato diretto Ferdinando Esposito.

Il testo di Danza — Niko Pandetta • Pino Franzese • Marco Calone

La traduzione in italiano

[Pino Franzese]

Ja vien cca

Restamm ancor n’ur

A nuj c’abbast poc ppi c’annamurà

[Marco Calone]

Me faj mpazzì

Quann mi ric ch’ sì tutta spugliat

ch’ femmen si

[Niko Pandetta]

Facimm ammor

Già stamm ncopp a lun

Si vasn sti cor

Cchi voglj e t vulè

Si n’ossesion’

[Pino Franzese]

Facimm ammor

Simm sultant nuj

M manc già u respir si m spoglj accussì

[Marco Calone]

Amore balla

Non ti fermare più

Sopra il mio cuore danza

Nun ci lassam cchiu

[Niko Pandetta]

Stasera danza

Ho la pressione su

In estasi d’amore mi mandi sempre più

Ij nun c’ia facc cchiu

Ij nun c’ia facc cchiu

[Niko Pandetta]

Vien astrignm i mman cchiu fort

Si sto ccu te u rest nun m nmport

Voglj f’ammor pp tutta a nuttat

Simm cchiu fort e’ pazz n’ammurat

Comm t voglj rind a vita mj

P te so pront a fa mille pazzìì

E t’accattassi nu miliuni i stell

Ma sulu tu riest sempr a cchiu bell

[Marco Calone]

Facimm ammor

Già stamm ncopp a lun

Si vasn sti cor

Cchi voglj e t vulè

Si n’ossesion’

[Pino Franzese]

Facimm ammor

Simm sultant nuj

M manc già u respir si m spoglj accussì

[Niko Pandetta]

Amore balla

Non ti fermare più

Sopra il mio cuore danza

Nun ci lassam cchiu

[Marco Calone]

Stasera balla

Ho la pressione su

In estasi d’amore mi mandi sempre più

Ij nun c’ia facc cchiu

Ij nun c’ia facc cchiu

[Niko Pandetta]

Facimm ammor

Già stamm ncopp a lun

Si vasn sti cor

Cchi voglj e t vulè

Si n’ossesion’

[Pino Franzese]

Facimm ammor

Simm sultant nuj

M manc già u respir si m spoglj accussì





[Marco Calone]

Amore balla

Non ti fermare più

Sopra il mio cuore danza

Nun ci lassam cchiu

Ij nun c’ia facc cchiu

Ij nun c’ia facc cchiu





La traduzione di Danza

Dai, vieni qua

Restiamo ancora un’ora

A non basta poco per innamorarci

Mi fai impazzire

Quando mi dici che sei tutta nuda

Che femmina che sei

Facciamo l’amore

Già siamo sulla luna

Questi cuori si baciano

Che voglia che ho di te

Sei un’ossessione

Facciamo l’amore

Siamo solo noi

Mi manca già il respiro se mi spogli così

Amore balla

Non ti fermare più

Sopra il mio cuore danza

Non ci lasciamo più

Stasera balza

Ho la pressione su

In estasi d’amore mi mandi sempre più

Io non ce la faccio più

Io non ce la faccio più

Vieni a stringermi le mani più forte

Se sono con te del resto non m’importa

Foglio fare l’amore tutta la nottata

Seiamo più forti degli innamorati pazzi

Come ti voglio nella vita mia

Per te sono pronto a fare mille pazzie

E ti comprerei un milione di stelle

Ma solo tu sei la più bella





Facciamo l’amore

Già siamo sulla luna

Questi cuori si baciano

Che voglia che ho di te

Sei un’ossessione

Facciamo l’amore

Siamo solo noi

Mi manca già il respiro se mi spogli così

Amore balla

Non ti fermare più

Sopra il mio cuore danza

Non ci lasciamo più

Stasera balla

Ho la pressione su

In estasi d’amore mi mandi sempre più

Io non ce la faccio più

Io non ce la faccio più

Facciamo l’amore

Già siamo sulla luna

Questi cuori si baciano

Che voglia che ho di te

Sei un’ossessione

Facciamo l’amore

Siamo solo noi

Mi manca già il respiro se mi spogli così

Amore balla

Non ti fermare più

Sopra il mio cuore danza

Non ci lasciamo più

Io non ce la faccio più

Io non ce la faccio più