Myke Towers – Diosa: testo, traduzione, audio e video della canzone

Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video ufficiale di Diosa, quarto singolo di Myke Towers estratto dal secondo album in studio Easy Money Baby, pubblicato il 24 gennaio 2020 via White World Music / Casablanca Records.

Scritta dal rapper e cantante portoricano Michael Torres, in arte Myke Towers, e prodotta da Faraón Twilightzone, la canzone è incentrata su una bella donna che nonostante sia molto desiderata, sembra avere occhi solo per il protagonista, secondo il quale lei passa dall’essere una regina a una dea.

Myke Towers Diosa Testo

[Intro]

(Ey)

[Coro]

Era mi reina, ahora e’ mi diosa

Hace lucir a las demá’ como envidiosas

Pelinegra y peligrosa

Al seducirla ella se me pone nerviosa (Oye)

[Refrán]

Otra cosa, tú ere’ otra cosa

Se ve que en la cama tú ere’ talentosa

Los ignora por má’ que la acosan

Cuando otra me habla, se pone celosa

[Coro]

Era mi reina, ahora e’ mi diosa

Y hace lucir a las demá’ como envidiosas

Pelinegra y peligrosa

Al seducirla ella se me pone nerviosa

[Verso 1]

Oye, no hay ni que decirlo, mami, tú ere’ otra cosa

Las mujere’ como tú son las que hay que tener de esposa

Le gusta hacerlo vece’ corrida, no reposa

Si le falla’, ella el corazón te lo destroza

Y la quieren tener, no se va a poder

Porque ella pa’ mí se va a poner

Contigo nadie se va a contener

Te quiero comer sin detenerme, -erme

Las cartera’

Mami, dile que tú no ere’ cualquiera

Van a cogerle envidia si se enteran

Que por culpa mía no está soltera

[Coro]

Era mi reina, ahora e’ mi diosa

Y hace lucir a las demá’ como envidiosa’

Pelinegra y peligrosa

Al seducirla ella se me pone nerviosa

[Verso 2]

Ella a la’ demá’ las hace lucir mal

A lo’ hombre’ los pone a alucinar, ey

Yo me envolví con esa pussy, ma’

No e’ la primera ni la última

Yo te lo juro, que a esto no le vi final

Quemábamo’ de la medicinal

A ti hay que tenerte de principal

A la’ otra’ uno le’ dice: “I can’t”

Pero no se comparan, las cosa’ que yo te hacía a ti en la intimidad

Se supone que no se contaran

Se las dijo a la’ amiga’ y causó que ella’ a mí se acercaran

Pero están clara’ de que

[Coro]

Era mi reina, ahora e’ mi diosa

Hace lucir a las demá’ como envidiosas

Pelinegra y peligrosa

Al seducirla ella se me pone nerviosa (Oye)





[Refrán]

Otra cosa, tú ere’ otra cosa

Se ve que en la cama tú ere’ talentosa

Los ignora por má’ que la acosan

Cuando otra me habla, se pone celosa

[Coro]

Era mi reina, ahora e’ mi diosa

Y hace lucir a las demá’ como envidiosas

Pelinegra y peligrosa

Y al seducirla ella se me pone nerviosa





La Traduzione di Diosa

Era la mia regina, ora è la mia dea

Rende le altre invidiose

Capelli neri e pericolosa

Provarci con lei la rende nervosa (ehi)

Un’altra cosa, sei un’altra cosa

Si vede che a letto hai del talento

Più li ignora più le vanno dietro

Quando un’altra mi parla, diventa gelosa

Era la mia regina, adesso è la mia dea

E rende le altre invidiose

Capelli neri e pericolosa

Provarci con lei la rende nervosa

Ehi, non c’è motivo di dirlo, bellezza, sei un’altra cosa

Le donne come te sono quelle che bisogna avere come moglie

A volte le piace farlo di corsa, non si riposa

Se la deludi, ti fa il cuore a pezzi

E vogliono averla, non si può

Perché lei ha occhi solo per me

Con te nessuno si contiene

Voglio fare l’amore con te senza sosta

I portafogli

Bella, digli che non sei una qualunque

Si faranno prendere dall’invidia se scopriranno

Che non sei single a causa mia





Era la mia regina, adesso è la mia dea

E rende le altre invidiose

Capelli neri e pericolosa

Provarci con lei la rende nervosa

Fa apparire brutte le altre

Fa impazzire gli uomini, ehi

Sono completamente preso da quella fi*a

Non la prima né l’ultima volta

Ti giuro che per me questo non ha fine

Bruciavamo alcuni dei medicinali

Devo averti come principale

Agli altri le dice “non posso ”

Ma non c’è confronto, le cose che ti ho fatto nell’intimità

Non dovrei raccontarle

Se le raccontasse alle amiche loro si avvicinerebbero a me

Ma è chiaro che

Era la mia regina, ora è la mia dea

Rende le altre invidiose

Capelli neri e pericolosa

Provarci con lei la rende nervosa (ehi)

Un’altra cosa, sei un’altra cosa

Si vede che a letto hai del talento

Più li ignora più le vanno dietro

Quando un’altra mi parla, diventa gelosa

Era la mia regina, ora è la mia dea

Rende le altre invidiose

Capelli neri e pericolosa

E provarci con lei la rende nervosa

