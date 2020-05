Bordello – Marta Daddato: ascolta il nuovo singolo (testo)

Bordello è il quarto singolo in carriera di Marta Daddato, il primo con una major: la Universal Music Italia: leggi il testo e ascolta questa coinvolgente canzone, ancora una volta prodotta da Skywalker, stesso producer dell’ultimo singolo Queen, pubblicato il precedente 28 febbraio.

Dopo i successi di Sto una bomba, Danni e la citata Queen, è il momento di questo brano, scritto a quattro mani con Federico Granaldi, in arte 2ME, e come detto, composto e prodotto da Pietro La Terza, meglio conosciuto come Skywalker.

Da tiktoker a cantante e rapper: sicuramente gli ultimi mesi di questa bella e talentuosa ragazza romana classe 2002, sono stati fiabeschi, con una grande popolarità prima acquisita nella celebre piattaforma di brevi video, nella quale vanta ad oggi quasi un milione e mezzo di follower. In seguito il tuffo nella musica, con un successo immediato che ha spinto una importante label a metterla sotto contratto, segnando quindi la realizzazione di un sogno. E siamo appena all’inizio…

Bordello Marta Daddato testo

[Strofa 1]

Mmmh, fate tutti un po’ come vi pare

Mmmh, io non sono qua per giudicare

Mmmh, bella quella storia in cui ballate

Ma il tuo tipo più che un tipo, sai che mi sembra più un cane?

Mmmh, bella mama, lui che ti fa le corna

Dai, wow, bella trama

Zero problemi intorno, non sto qui per il drama

Io qua per la fame, tu qua per la fama

Hai un talento naturale a dire le caxxate

Non sputare quando parli, non mi battezzare

Questi bussano alla porta e non li faccio entrare

Perché prima di capire pensano a parlare

[Pre-Ritornello]

Faccio quello che mi pare

Quello che mi va

Faccio pace col cervello

Apro Alcatraz

Volo tipo Apache, vesto camouflage

Dicono che è la pazzia

Io sto qua e penso alla mia





[Ritornello]

Mentre fuori c’è il bordello, mmmh

Oh my God, ma che bordello, mmmh

Mentre fuori c’è il bordello, mmmh

Oh my God, ma che bordello, mmmh

[Strofa 2]

Oh my God, ma che ti salta in testa?

Io perfetta come la tempesta

Dai, che scusa, non lo faccio apposta

Ma mi ascolta la tua best

Ho un consiglio per te: spostati un po’

C’è posta per te ma qui non c’è posto

Faccio motocross su ciò che dite

Questo mi fa ridere, dice che è il boss

Parli di me, mi catapulto

Dalla Siberia fino ad Acapulco

Non mi raggiungi nemmeno col boost

Tu resta a casa con Barbara d’Urso

[Pre-Ritornello]

Faccio quello che mi pare

Quello che mi va

Faccio pace col cervello

Apro Alcatraz

Volo tipo Apache, vesto camouflage

Dicono che è la pazzia

Io sto qua e penso alla mia

[Ritornello]

Mentre fuori c’è il bordello, mmmh

Oh my God, ma che bordello, mmmh

Mentre fuori c’è il bordello, mmmh

Oh my God, ma che bordello, mmmh

Bordello, mmmh

[Ponte]

Sono una bambina

Però penso in grande

Dai, falla finita

Che non sei importante

Tu sei un’altra tipa

Che non riesce a farlo

Porti pure sfiga

Meglio che non parlo (parlo parlo parlo)

[Ritornello]

Mentre fuori c’è il bordello, mmmh

Oh my God, ma che bordello, mmmh

Mentre fuori c’è il bordello, mmmh

Oh my God, ma che bordello, mmmh





