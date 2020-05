Colapesce, Dimartino & Carmen Consoli – Luna Araba: ascolta il singolo

Colapesce, Dimartino e la cantante Carmen Consoli hanno unito le forze nel nuovo singolo Luna Araba, disponibile ovunque, anche in radio, da venerdì 8 maggio 2020. Ascolta il brano e leggi il testo.

Nell’album collaborativo dei due cantautori Antonio Di Martino e Lorenzo Urciullo, aka Colapesce, intitolato I Mortali, già anticipato da “L’ultimo giorno”, “Rosa e Olindo”, “Ora in riproduzione” e “Adolescenza nera”, ci sarà anche questa interessante canzone, scritta dai due artisti e prodotta da Federico Nardelli e Giordano Colombo.

Ne vien fuori un brano nel quale le voci dei tre artisti siciliani s’intrecciano tra Normanni, lune arabe e le influenze spagnole di Ortigia, riuscendo a colpire sin dal primo ascolto. Luna Araba è un tuffo nel mare, nei colori e nelle suggestioni della Sicilia. Da non perdere.

Testo Luna Araba

Download su: Amazon – iTunes

I normanni storditi da pozioni africane

un inglese in vacanza sta pisciando nel mare

un ragazzo in divisa piange perchè non vorrebbe partire

dei bambini annoiati sulla scala dei turchi

si abbandonano sereni a una gara di rutti

sono molto felici quindi hanno tempo per farsi male

[Carmen Consoli]

E’ un istinto primordiale

riuscire a non farsi male





Una luna araba ci prende

e ci trascina dentro l’acqua trasparente

la sua luce ferma li da sempre

fosforescente non si lascia dietro niente

dove sei rimasta ad aspettarmi tu

sicuro c’era il mare

una luna araba ci prende

e non ci lascia andare

Gli spagnoli in Ortigia con il cuore in valigia

le maestre sono uscite a fumare in cortile

c’è la ricreazione

Salvo non è lo studente dell’anno

le francesi svogliate nei locali affollati

i ragazzi dai paesi sono scesi a ballare

sono scesi a cercare di conquistare nuove terre straniere

[Carmen C.]

E’ un istinto primordiale

cercare di stare bene

Una luna araba ci prende

e ci trascina dentro l’acqua trasparente

la sua luce ferma li da sempre

fosforescente non si lascia dietro niente

dove sei rimasta ad aspettarmi tu

sicuro c’era il mare

una luna araba ci prende

e non ci lascia andare

e non ci lascia andare

Dove sei rimasto ad aspettarmi tu

sicuro c’era il mare

una luna araba ci prende

e non ci lascia andare





Ascolta su: