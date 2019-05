Gente de Zona – “Otra Cosa” è il nuovo album uscito a sorpresa: tracklist e audio delle canzoni

Otra Cosa è il quarto album in studio dei Gente De Zona, uscito il 24 maggio 2019 via Sony Music Latin/Magnus, a oltre tre anni dall’ultima fatica discografica Visualízate. I titoli delle canzoni e l’audio.

Anticipato da “Te Duele”, “Hazle Completo El Cuento” e “El Mentiroso”, il progetto del duo reggaeton cubano composto da Alexander Delgado e Randy Malcom, è stato prodotto dallo stesso Malcom con la collaborazione di Ángel Arce, Alejandro Arce & Motiff e racchiude un totale di 16 tracce, tra le quali 14 inedite.

Gli ospiti sono i portoricani Zion & Lennox e Gilberto Santa Rosa, il brasiliano Gusttavo Lima (in due canzoni), i venezuelani Mau y Ricky e Franco de Vita, il colombiano Farina, la spagnola Ana Mena e i cubani Kelvis Ochoa, El Chacal & El Micha.





Circa un anno fa, Alexander si pronunciò sul nuovo progetto discografico “Siamo diversi, abbiamo un suono diverso, non facciamo quello che fanno tutti. Penso che se guardi cosa sta succedendo con la musica latina, i Gente de Zona sono un’altra cosa, è per questo che abbiamo chiamato così il nuovo album. Le collaborazioni sono state la chiave del nostro successo. E non è che ci siamo allontanati dal cubatón, ma stiamo semplicemente lavorando per diversi tipi di pubblico, non solo per i cubani“.

Otra Cosa tracklist (Gente de Zona album 2019)

Poquito a Poco (feat. Zion & Lennox) 3:22 Tan Buena (feat. Mau y Ricky) 3:45 Me Da Lo Mismo 3:47 Loco Loco (feat. Kelvis Ochoa & Gilberto Santa Rosa) 3:19 Quiero Conocerte (feat. El Chacal) 3:26 Momento 3:32 Lo Que Tú y Yo Vivimos (feat. Gusttavo Lima) 3:49 Seré 3:20 No Te Dejo Sola (feat. Franco de Vita) 3:25 El Mentiroso – Gente de Zona & Silvestre Dangond 3:03 Hazle Completo el Cuento – Gente de Zona & El Micha [Video Ufficiale] 3:34 Te Duele 3:20 Si No Vuelves 3:35 Me Da Lo Mismo (feat. Farina) [Remix] 3:47 Momento (feat. Ana Mena) 3:22 Lo Que Tú y Yo Vivimos (feat. Gusttavo Lima) [Spanish Version] 3:49