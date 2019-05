Sigala & Becky Hill – Wish You Well: lyric video e traduzione del testo del nuovo singolo

Leggi la traduzione in italiano del testo e ascolta l’audio di Wish You Well, singolo del disc jockey e produttore discografico britannico Sigala con voce della cantautrice inglese Becky Hill.

La nuova produzione di Bruce Fielder è stata scritta con la collaborazione di Rebecca Claire “Becky” Hill, Joakim Jarl, Jenson Vaughan, Andreas Krüger, Ryan Ashley & Maegan Cottone.

Qui la Hill canta la fine di una storia d’amore ma nonostante sembra essere ancora innamorata, augura ogni bene a questa persona. Per vedere il lyric video cliccate sull’immagine.

Sigala Wish You Well traduzione

Download su: Amazon – iTunes

È triste non stare insieme, ma ti auguro ogni bene

So che si era detto per sempre, l’amore non sempre riesce a sopravvivere

A volte, anche le cose belle si perdono lungo il percorso

Abbiamo aperto lo stesso libro, ma abbiamo trovato una pagina diversa

Perché onestamente, la tua lealtà, le tue insicurezze

E le tue priorità non erano le stesse

Per l’armonia, è l’unica cosa che posso salvare

Ti auguro ogni bene, ti auguro il meglio (ti auguro ogni bene, ti auguro il meglio)

Ti auguro ogni bene, ti auguro il meglio (ti auguro ogni bene, ti auguro il meglio)

Perché onestamente la tua lealtà, le tue insicurezze

E le tue priorità non sono le stesse

L’armonia, è l’unica cosa che posso salvare

Ti auguro ogni bene, ti auguro ogni bene

(Ti auguro, ti auguro, ti auguro)

Ti auguro il meglio

Ti auguro ogni bene

Spero che ricordi, che sono sempre stata buona con te

E anche se mi hai ferita, ah, dovevo solo guardare oltre

A volte, anche le cose belle si perdono lungo il percorso

Dovevo lasciarti andare, ma volevo che tu restassi

Perché onestamente, la tua lealtà, le tue insicurezze

E le tue priorità non erano le stesse

Per l’armonia, è l’unica cosa che posso salvare

Ti auguro ogni bene, ti auguro il meglio (ti auguro ogni bene, ti auguro il meglio)

Ti auguro ogni bene, ti auguro il meglio

Perché onestamente la tua lealtà, le tue insicurezze

E le tue priorità non sono le stesse

L’armonia, è l’unica cosa che posso salvare

Ti auguro ogni bene, ti auguro il meglio

(Ti auguro, ti auguro, ti auguro, ti auguro ogni bene)

Ti auguro ogni bene, ti auguro bene, io

Ti auguro ogni bene, ti auguro bene, io

Ti auguro ogni bene, ti auguro bene, io

Ti auguro ogni bene, io





Ti auguro il meglio

Ti auguro ogni bene, oh oh

Ti, ti (ti auguro ogni bene)

(Ti auguro, ti auguro, ti auguro ogni bene)

Wish You Well testo Sigala E Becky Hill

It’s sad we’re not together, but I wish happiness for you

I know we said forever, love don’t always make it through

Sometimes, even the good things get lost along the way

We opened up the same book, but found a different page

‘Cause honestly, your loyalties, insecurities

And priorities ain’t the same

For harmony, it’s the only thing I can save

I wish you well, I wish you well (I wish you well, I wish you well)

I wish you well, I wish you well (I wish you well, I wish you well)

‘Cause honestly, your loyalties, insecurities

And priorities ain’t the same

The harmony, it’s the only thing I can save

I wish you well, I wish you well

(I wish you, I wish you, I wish you)

I wish you well

I wish you well

I hope that you remember, that I was always good to you

And even though you hurt me, ah, I just had to see it through





Sometimes, even the good things get lost along the way

I had to let you go, but I wanted you to stay

‘Cause honestly, your loyalties, insecurities

And priorities ain’t the same

The harmony, it’s the only thing I can save

I wish you well, I wish you well (I wish you well, I wish you well)

I wish you well, I wish you well

‘Cause honestly, your loyalties, insecurities

And priorities ain’t the same

The harmony, it’s the only thing I can save

I wish you well, I wish you well

(I wish you, I wish you, I wish you, I wish you well)

Wish you well, I wish you well, I

Wish you well, I wish you well, I

Wish you well, I wish you well, I

Wish you well, I

I wish you well

I wish you well, oh oh

I wish, I wish (I wish you well)

(I wish you, I wish you, I wish you well)





Ascolta su: