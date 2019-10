Gazzelle – in uscita “Post Punk”, riedizione di “Punk” con quattro inediti: info e titoli delle canzoni

Il 25 ottobre 2019 esce Post Punk, riedizione del secondo album in studio Punk, pubblicato il 30 novembre 2018 via Maciste Dischi / Artist First e certificato Oro da FIMI – GfK. I titoli delle canzoni nel disco, che propone ben quattro nuove canzoni.

Dopo lo straordinario successo dell’ultimo progetto, contenente fortunati singoli come “Sopra” (Disco di Platino), “Scintille” (Disco d’Oro) e la title track, certificata Oro, è il momento di questa nuova edizione, anticipata dal contagioso “Polynesia” (certificato Oro) uscito la scorsa estate e da “Settembre”, ultimo fortunato singolo, che non poteva che essere rilasciato a settembre, mese che chiude la bella stagione. Entrambi i singoli sono stati prodotti da Federico Nardelli.





Restano da scoprire altre due canzoni nuove di zecca di quest’amato cantautore romano classe 1989, ma i sempre più numerosi fan di Flavio Bruno Pardini, aka Gazzelle, devono aspettare ancora poche ore per poter avere il piacere di ascoltarle e perché no, di avere tra le mani questo disco che ripercorre l’ultimo anno dell’artista.

Post Punk tracklist (Gazzelle album 2019)

Smpp 3:58 Punk 3:53 Sopra 3:13 Tutta la vita 3:05 Sbatti 3:17 Non c’è niente 3:04 OMG 3:06 Scintille 3:11 Coprimi le spalle 3:38 Settembre 3:32 [ Novità – Brano Inedito – Video Ufficiale] Vita paranoia 3:14 [ Novità – Brano Inedito] Polynesia 3:14 [ Novità – Brano Inedito – Video Ufficiale] Una canzone che non so 3:05 [ Novità – Brano Inedito]