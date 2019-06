Gazzelle – Polynesia: audio e testo del nuovo singolo

Il cantautore romano Flavio Bruno Pardini, in arte Gazzelle, vi presenta il nuovo singolo Polynesia, rilasciato il 21 giugno 2019 via Maciste Dischi / Artist First.

Nella nuova canzone, scritta di suo pugno e prodotta da Federico Nardelli, il cantante sembra piuttosto depresso e rifiuta di andare al mare, persino in un posto meraviglioso come la Polinesia, da sempre meta ambita dai vacanzieri di tutto il mondo. Nel brano il cantante riflette anche sul rapporto con la sua dolce metà, che una volta era speciale.

Gazzelle Polynesiatesto

Download su: Amazon – iTunes

Delle cose che dici

Ne conosco la metà

E di tutti i tuoi amici

Me ne importa la metà

E di quello che ho dentro

Te ne ho dato la metà

E di quello che ho perso

Tu ne hai vinto la metà

E cos’è che ti guardi

Non mi riconosci più?

E però quella faccia

Me l’hai regalata tu

Come faccio a spiegarti

Che oramai non ti odio più?

Come faccio a aggrapparmi

Al fatto che non ti amo più?

La luna di notte

Non ci scalda più

Le bombe alla crema

I morsi sulla schiena

La televisione

La tua depressione

Il telegiornale

Ti giuro, amore

Non mi va

Di andare al mare

Non mi va, ah

La Polynesia

Non mi va

Di fare le cose

Soltanto per fare

Fantasticare.





[Strofa 2]

Delle cose che penso

Ne conosci solo un po’

E di quello che voglio

Ne esaudisci solo un po’

E di quello che hai dentro

Te ne ho tolto solo un po’

E di quello che hai perso

Non ne ho vinto neanche un po’

E cos’è che ti guardi?

Non mi vedi neanche più

E però quegli sguardi

Me li hai regalati tu

Come faccio a spiegarti

Che oramai non mi odi più?

Come faccio a aggrapparmi

Al fatto che non mi amo più?

La luna di notte

Non ci scalda più

Le bombe alla crema

I morsi sulla schiena

La televisione

La tua depressione

Il telegiornale

Ti giuro, amore

Non mi va

Di andare al mare

Non mi va, ah

La Polynesia

Non mi va

Di fare le cose

Soltanto per fare

Fantasticare.





Fantasticare

E fare le cose nel modo ideale

Dimenticarti

Dimenticare

Che una volta era tutto speciale.

Non mi va

Di andare al mare

Non mi va, ah

La Polynesia

Non mi va

Che arrivi l’estate

E poi fare cose

Voglio scappare

Non mi va

Di andare al mare

Non mi va, ah

La Polynesia

Non mi va

Di fare le cose

Soltanto per fare

Fantasticare

Fantasticare

Fan-Fantasticare

Fantasticare

Ah-ah-ah-ah

Ah-ah-ah-ah

Ah-ah-ah-ah.





Ascolta su: