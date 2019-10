Gazzelle – Vita paranoia: audio e testo della nuova canzone

Vita paranoia è l’undicesima ed ultima traccia dell’album Post Punk di Gazzelle, uscito il 25 ottobre 2019 via Maciste Dischi.

Il testo e l’audio del nuovo contagioso brano, uno dei quattro inediti racchiusi nella nuova edizione del secondo album in studio.

E mischio l’alcol con la coca cola

e fidati non è una cosa buona

ma fidati, la vita non è buona

per berla in una volta sola

e non c’è niente che io possa fare

quanto sto bene quanto vivo male

quando cammino solo nel quartiere

quando ti vedo attraverso un bicchiere

che assomiglia a una rivoluzione

ad un segreto che non si può dire

ad un boato dopo un’esplosione

ad un reato senza punizione

a quella voglia matta di dormire

a quella voglia matta di svenire

e addormentarmi dove il sole muore.





E… sto come una bomba

e sì, come una bomba

ma mica in senso buono

nel senso che domani esplodo-o

e vita paranoia

e il cuore in salamoia

mentre la testa vola

e a volte però non ri-atterra-a, nanana-na (nanana-na nanana nanana).

E mischio gli occhi tuoi con le lenzuola

e fidati non è una cosa buona

ma fidati la vita è così buona

se resti tra le mie lenzuola

e non c’è niente che io possa fare

quanto sto bene sotto il temporale

quando cammino sopra il lungo mare

quando ti vedo da sotto le scale

che assomiglia a una rivoluzione

ad un segreto che non si può dire

ad un boato dopo un’esplosione

ad un reato senza punizione

a quella voglia matta di dormire

a quella voglia matta di impazzire

e disegnare il sole dove muore.

E sto come una bomba

e sì, come una bomba

ma mica in senso buono

nel senso che domani esplodo

e vita paranoia

e il cuore in salamoia

mentre la testa vola

e a volte però non ri-atterra-a.





E sto come una bomba

e sì come una bomba

ma mica in senso buono

nel senso che domani esplodo-o

e vita paranoia

e il cuore in salamoia

mentre la testa vola

e a volte però non riatterra-a, nanana-na (nanana-na nanana nanana)

(nanana-na nanana nanana)

(nanana-na nanana nanana).





