Gazzelle – Una canzone che non so: audio e testo del nuovo brano

Una canzone che non so tredicesima ed ultima traccia racchiusa nell’album Post Punk di Gazzelle, riedizione del secondo album, disponibile dal 25 ottobre 2019

Il testo e l’audio della nuova coinvolgente canzone, una delle quattro tracce inedite del nuova attesa edizione del disco.

Gazzelle – Una canzone che non so testo

Che ti ricordi di me lo so

ma solo quando non ti calcolo

e corre tutto veloce un po’

e resto con le spalle all’angolo

quando la luce si infrange sopra le tue guance

mi ricordi il Messico

e i tuoi occhi, le spiagge

le tue gambe e le piante che vorrei innaffiare un po’

Come quando ti spogli

vado fuori di testa ma vorrei sparire un po’

come quando ti arrabbi strilli dalla finestra una canzone che non so

una canzone che non so.





Che ti innamori di me però

soltanto quando non ti calcolo

che vado sempre di fretta ammo’

ma almeno non ci prenderanno, no

quando la luce si infrange sopra le tue guance mi ricordi il Messico

e i tuoi occhi, le spiagge

le tue gambe e le piante che vorrei innaffiare un po’.

Come quando ti spogli

vado fuori di testa ma vorrei sparire un po’

come quando ti arrabbi strilli dalla finestra una canzone che non so.

E tu sei come volevo

e tu sei come veleno.





Come quando ti spogli

vado fuori di testa ma vorrei sparire un po’

come quando ti arrabbi strilli dalla finestra una canzone che non so

come quando ti spogli

come quanto t’arrabbi

come quando ti spogli

come quanto t’arrabbi

come quando ti spogli

come quanto t’arrabbi

come quando ti spogli

come quanto t’arrabbi

come quando ti spogli

come quando ti spogli.





