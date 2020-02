Galeffi – Settebello: audio e testo del nuovo singolo

Il 20 marzo esce Settebello, il secondo album del cantautore romano Marco Cantagalli, in arte Galeffi e dal 28 febbraio è disponibile la title track come quarto singolo che anticipa l’atteso progetto, successore di Scudetto (2017).

Il testo e l’audio della canzone, scritta di suo pugno e prodotta da Fabio “FabzTheDale” Dalè e Carlo “MidGuy” Frigerio, artisticamente conosciuti come Mamakass. Il brano arriva dopo i successi di Cercasi Amore, America e Dove Non Batte il Sole.

Definita “coraggiosa, con un occhio verso un passato pieno di nostalgia e l’altro rivolto a un futuro ricco di speranza”, la seconda era discografica sarà composta da 10 inediti, tra i quali quello in oggetto, che a parer mio non tradisce le aspettative perché anch’esso risulta decisamente gradevole.

Galeffi Settebello testo

Download su: Amazon – iTunes

Ho un cruciverba nella testa

ma quasi mai la soluzione

e non so darmi una risposta

solo puntini di sospensione

sono bravissimo ad aver paura

sono bravissimo con la sfortuna

e quando scende la notte mi manca l’ossigeno

Come un fuoco d’artificio

è solo una stella col guinzaglio

io non so ancora attraversare il cielo

proprio come fa un arcobaleno

e siamo sempre in fila

in fila indiana per sparire

e intanto dammi un bacio che il resto non conta

che l’infinito è un attimo che non ritorna più





Ho un labirinto nella testa

Michelangelo nel cuore

un settebello sulle labbra

ma quanto è bello immaginare^

Milano, perchè non ti compri il mare?

Mentre Roma ormai si fa ammazzare

ha una medaglia al dolore

che non passa mai però

Come un fuoco d’artificio

è solo una stella col guinzaglio

io non so ancora attraversare il cielo

proprio come fa un arcobaleno

e siamo sempre in fila

in fila indiana per sparire

e intanto dammi un bacio che il resto non conta

che l’infinito è un attimo che non ritorna più

(La la la la la la la)

Ho un rubinetto in fondo agli occhi

piango a dirotto… tutte le notti, tutte le notti





Come un fuoco d’artificio

è solo una stella col guinzaglio

io non so ancora attraversare il cielo

proprio come fa un arcobaleno

e siamo sempre in fila

in fila indiana per sparire

e intanto dammi un bacio che il resto non conta

che l’infinito è un attimo che non ritorna più

Come un fuoco d’artificio

è solo una stella col guinzaglio

io non so ancora attraversare il cielo

proprio come fa un arcobaleno

e siamo sempre in fila

in fila indiana per sparire

e intanto dammi un bacio che il resto non conta

che l’infinito è un attimo che non ritorna più





