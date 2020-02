Marta Daddato – Queen: audio e testo della canzone

Rilasciato il 28 febbraio 2020 via Cantieri Sonori, Queen è un singolo della tiktoker romana Marta Daddato, il terzo in carriera, che arriva dopo Sto una bomba e Danni.

Il testo e l’audio della contagiosa canzone, scritta con Millenari Mob e il producer Skywalker e prodotta da Cantieri Sonori di Marco Canigiula. Dalle ore 15 di domenica 1 marzo, sarà online sul canale YouTube di Cantieri Sonori, anche il video ufficiale girato a Roma da Valerio Matteu (VisualClip).

Come affermato dalla stessa Marta, questo pezzo rispecchia il suo carattere ribelle, sia dal punto di vista delle sonorità sia da quello del testo, e a scriverlo ci sono voluti un paio di mesi.

Marta Daddato Queen testo

Chiamami queen, metto la quinta

guarda come corro, come corre sta bimba

pigiama nei jeans, senza la cinta

fuori una regina dentro come una zingara

dammi una spinta, fammela una foto, non toccarmi ma clicca

quello che credevi non è vero, è per finta

pensavi fosse amore, era una storia di insta

vi do una dritta

Non siete fichi

volete fare i banditi

sembrate Simba e Rafiki

cerco su wiki, tutti spariti

nessuno è tuo amico se stai nei casini, ok

mamma guarda divento più grande

quando sono a scuola sto da un’altra parte

dai svegliati Marta, però sto su Marte

urlo: “questa è Sparta” mentre sto in ciabatte





Chiamami queen, metto la quinta

guarda come corro, come corre sta bimba

pigiama nei jeans, senza la cinta

fuori una regina dentro come una zingara

Chiamami queen, metto la quinta

guarda come corro, come corre sta bimba

pigiama nei jeans, senza la cinta

fuori una regina dentro come una zingara

Non mi sposto, resto in peace

non mi abbatti, resto in piedi

gioco a golf con ste miss

oh my god, meglio che non vedi

di fare ciò che dicono non mi va, no

scompari se la gente non ti clicca il post

quello che va di moda non sei mica tu

carina la tua tipa sembra Pikachu

Fai tremila like ma nessuno tra quelli è tuo amico

non sai cosa penso ma sai cosa dico

non puoi fare il macho bagnato fai un kilo

te con i tuoi amici, la gang e l’asilo

oh, ma che c’hai? Che stai na’ me’

ieri sera col drink, stamattina con thè

oh ma che fai? Calma mon fre

mi vedi passare per strada tu

Chiamami queen, metto la quinta

guarda come corro, come corre sta bimba

pigiama nei jeans, senza la cinta

fuori una regina dentro come una zingara

Chiamami queen, metto la quinta

guarda come corro, come corre sta bimba

pigiama nei jeans, senza la cinta

fuori una regina dentro come una zingara





Oh my god, ti sembra così strano vedermi da lontano

se vuoi quando ti vedo una foto ce la facciamo

oh my god, no, non la tocco piano

aspetta prendo l’iPhone così pensi che ti chiamo

se vuoi tu puoi chiamarmi ma

Chiamami queen, metto la quinta

guarda come corro, come corre sta bimba

pigiama nei jeans, senza la cinta

fuori una regina dentro come una zingara

Chiamami queen, metto la quinta

guarda come corro, come corre sta bimba

pigiama nei jeans, senza la cinta

fuori una regina dentro come una zingara





