Galeffi – Cercasi Amore: audio e testo del comeback

Rilasciato mercoledì 6 novembre 2019 via Polydor/Maciste Dischi, Cercasi Amore è un singolo del cantautore romano Marco Cantagalli, in arte Galeffi, che segna il ritorno dell’artista, a due anni di distanza dal fortunato disco d’esordio Scudetto, uno dei migliori album del 2017, una autentica rivelazione formata da dieci tracce che raccontavano storie fresche, reali e di immediato impatto.

Il testo e l’audio della nuova canzone, scritta di suo pugno e prodotta dai Mamakass, duo composto da Fabio Dalè e Carlo Frigerio, solitamente all’opera per i Coma Cose, recentemente al lavoro nella rivisitazione di Aurora Sogna dei Subsonica, di cui si è già avuto modo di parlare in questo sito.

“Cercasi Amore possiamo definirlo un antipasto originale e spero succulento di quel che sarà” ha affermato l’artista, che ha quindi lasciato chiaramente intendere si tratti del primo succulento assaggio del futuro secondo album in studio. Qui l’artista si è ispirato all’indie rock britannico con cui è cresciuto, a gruppi come Blur e The Black Keys che ha sempre amato.

Galeffi – Cercasi Amore testo

Download su: Amazon – iTunes

Cercasi amore

dove si può comprare

Al supermercato

in tangenziale

cercasi amore

sono pronto a pagare

vendo tutti i miei sbagli

tutto quello che ti pare

tanto resta a casa un’altra notte a non pensare a niente

che almeno mi riesce bene

c’è ancora il tuo rossetto sotto al letto e tu che fine hai fatto?

Ma non mi dire che già pensi a un altro.





Questo cuore non è un albergo

ho l’indirizzo per mandarti all’inferno

questo cuore non è un albergo

cercasi amore tutti i giorni dell’anno

fammi godere prima di sparire

un filo di trucco non nasconde l’inganno

prendere o lasciare

vuoi solo giocare

ma questo cuore no

non è un albergo!

Vendesi amore come soldi a natale

se mi vuoi fare un regalo allora te ne devi andare

te che certe volte hai paura e senti i brividi

ma sogni il grande amore quello vero

al “chiodo scaccia chiodo” basta poco sì per perdersi

ma non si può… tornare indietro.

Questo cuore non è un albergo

ho l’indirizzo per mandarti all’inferno

questo cuore non è un albergo

cercasi amore tutti i giorni dell’anno

fammi godere prima di sparire

un filo di trucco non nasconde l’inganno

prendere o lasciare

vuoi solo giocare

ma questo cuore no

non è un albergo!

Continuiamo a farci male

non ci importa neanche un po’

continuiamo a farci male

non ci importa neanche un po’





Questo cuore non è un albergo

ho l’indirizzo per mandarti all’inferno

questo cuore non è un albergo

cercasi amore tutti i giorni dell’anno

fammi godere prima di sparire

un filo di trucco non nasconde l’inganno

prendere o lasciare

vuoi solo giocare

ma questo cuore no

non è un albergo!





