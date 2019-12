Galeffi – America: audio, video ufficiale e testo del nuovo singolo

America è il secondo singolo del cantautore capitolino Marco Cantagalli, in arte Galeffi, che anticipa il suo secondo album, successore di Scudetto (novembre 2017). Il testo, l’audio e il video ufficiale diretto da Luther Blissett e con protagonisti Marco seduto al pianoforte e la bella Lucrezia Bertini.

Scritta di suo pugno e ancora una volta prodotta da Fabio Dalè e Carlo Frigerio, artisticamente conosciuti come Mamakass, la nuova dolcissima canzone è stata rilasciata il 12 dicembre 2019 e segue Cercasi Amore, suo comeback disponibile dal precedente 6 novembre.

Come affermato dall’artista, si tratta di un brano caratterizzato da sonorità jazzy e melodiche, a cui è molto affezionato. Dal punto di vista del significato, qui si parla di una storia d’amore che sembra destinata a finire, ma secondo il cantante, questo sentimento, l’amore, non finirà mai e di questa storia resteranno solo le cose buone e “un bacio lungo fino all’America”.

Il significato di America spiegato da Galeffi

Nella vita come nell’amore, le cose possono finire o finiscono e basta. Alla fine, è fisiologico, forse normale, dobbiamo accettarlo. Ma cosa vuol dire finire? Forse è soltanto mettere un punto alla fine di una frase, se accettiamo questa cosa possiamo andare a capo, e scrivere ancora. Tra un’allergia stagionale ed una pastasciutta ho provato a scrivere anche io, a mio modo, di questo tema così ampio e delicato. Ho provato a distanziarmi con questa canzone dalle sonorità pop attuali, ho sperimentato allontanandomi anche da me stesso e spero di averlo fatto con classe. Nelle orecchie e nel cuore porto la scuola genovese di Paolo Conte e Gino Paoli, e pur vedendoli come mostri sacri, ho cercato di rubargli un briciolo di immortalità, regalandomi appunto una canzone sincera nel volto ed elegante nel vestito.

Galeffi America testo

E’ già primavera

E il polline mi sembra grandine

Io che respiro appena

L’aria sa di caffè

Non voglio uscire stasera

C’è un vento che

Mi sembra che ce l’ha con me

Che non ho niente per cena

Magari passo da te





Butta la pasta, quel tanto che basta

Per non sentire tutto il vuoto che c’è

La nostra storia un giorno finirà

Ma non finisce mai l’amore

Sognare sempre non ci basterà

E ti regalo una canzone

La nostra storia un giorno finirà

E rimarrà soltanto il bene

E un bacio lungo fino all’America

Come una candela

Mi accendo se la luce mia sei te

Ma poi mi spengo ogni sera

E il buio non fa per me

Due gocce d’acqua, due granelli di sabbia

Non hanno mai visto tutto il mare che c’è

La nostra storia un giorno finirà

Ma non finisce mai l’amore

Sognare sempre non ci basterà

E ti regalo una canzone

La nostra storia un giorno finirà

E rimarrà soltanto il bene

E un bacio lungo fino all’America





E il mondo è un posto triste senza di noi, lo sai

Che il cielo se vedi bene

è il pianterreno sotto di noi

Che meraviglia è

La vita insieme a te

Ma senza dirlo mai, mai, mai, mai

La nostra storia un giorno finirà

Ma non finisce mai l’amore

Sognare sempre non ci basterà

E ti regalo una canzone

La nostra storia un giorno finirà

E rimarrà soltanto il bene

E un bacio lungo fino all’America





