Bono Vox (U2) – Let Your Love Be Known: video, testo e traduzione della nuova canzone contro il Coronavirus dedicata agli italiani che l’hanno ispirata

Il 18 marzo 2020 nella pagina Instagram degli U2, è stato caricato un video in cui il frontman Bono Vox canta Let Your Love Be Known, nuova canzone contro il Coronavirus, dedicata agli italiani che l’hanno ispirata, a medici, infermieri e badanti in prima linea nell’emergenza che stiamo vivendo. Il testo e la traduzione in italiano e il video.

“Per gli italiani, per gli irlandesi, per CHIUNQUE e per chi nel giorno di San Patrizio è in difficoltà e continua a cantare” viene riportato su Instagram, perché la ricetta di Bono per far fronte in maniera positiva a questo triste periodo, è quella di cantare e non fermarsi mai.

E’ a parer molto bella la canzone, scritta in poche ore e immediatamente condivisa dal gruppo, nel cui semplicissimo filmato vediamo Bono interpretarla, non proprio benissimo, anzi, in quest’occasione Vox stona anche un po’, ma non è questo ciò che conta, quel che conta è il pensiero e soprattutto farsi forza e andare avanti il più serenamente possibile, perché l’Italia e il mondo supereranno anche questo difficilissimo periodo.

Let Your Love Be Known Testo e Traduzione

Yes, there was silence

Yes, there was no people here

Yes, I walk through the streets of Dublin

And no one was near

Yes, I don’t know you

No, I didn’t think I didn’t care

You live so very far away from

Just across the square

And I can’t reach

But I can ring

You can’t touch

But you can, you can sing

Across rooftops

Sing down the phone

Sing and promise me you won’t stop

Sing your love be known

Oh, let your love be known

Yes, there is isolation

You and me we’re still here

Yes, when we open our eyes

We will stand down the fear

And maybe I said the wrong thing

Yes, I made you smile

I guess the longest distance

Is always the last mile





And I can’t reach

But I can ring

You can’t touch

But you can, you can sing

Across rooftops

Sing to me down the phone

Sing and promise me you won’t stop

Sing and you’re never alone

And again

Sing

As an act of resistence

Sing though your heart is overthrown

Sing, when you sing there is no distance

So let your love be known

Oh, let your love be known

Though your heart is overthrown

Let your love be known

Let Your Love Be Known Traduzione

Sì, c’era silenzio

Sì, non c’erano persone qui

Sì, passeggio per le strade di Dublino

E nessuno era vicino

Sì, non ti conosco

No, non credevo che non mi importasse

Vivi così lontano

Dall’altra parte della piazza





E non riesco a contattarti

Ma posso suonare

Non puoi toccare

Ma puoi, puoi cantare

Sui tetti

Cantare al telefono

Canta e promettimi che non smetterai

Canta in modo che il tuo amore sia noto

Oh, fai conoscere il tuo amore

Sì, c’è isolamento

Io e te siamo ancora qui

Sì, quando apriremo gli occhi

Annulleremo la paura

E forse ho detto la cosa sbagliata

Sì, ti ho fatto sorridere

Credo che la maggior distanza

Sia sempre l’ultimo chilometro

E non riesco a contattarti

Ma posso suonare

Non puoi toccare

Ma puoi, puoi cantare

Sui tetti

Cantare per me al telefono

Canta e promettimi che non ti fermerai

Canta e non sarai mai solo

E ancora

Canta

Come atto di resistenza

Canta anche se il tuo cuore è travolto

Canta, quando canti la distanza non esiste

Quindi fai conoscere il tuo amore

Oh, fai conoscere il tuo amore

Anche se il tuo cuore è travolto

Fai conoscere il tuo amore