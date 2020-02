Mara Sattei – Nuova Registrazione 527: audio e testo del singolo

Nuova Registrazione 527 è un singolo di Mara Sattei, terzo capitolo della saga ancora una volta prodotto dal fratello tha Supreme, disponibile ovunque da venerdì 28 febbraio 2020. Il testo e l’audio del brano.

Dopo Nuova Registrazione 326 e Nuova Registrazione 402, la rapper classe 1995 torna alla ribalta con questa virale canzone, scritta insieme al fratello, con il quale ha recentemente inciso M12ano, dodicesima traccia del fortunato album 23 6451 di quel genio di Davide, ormai divenuto una star grazie alle sue straordinarie capacità di scrittura, interpretazione e produzione.

La sorella si sta ancora facendo strada ma a parer mio ha intrapreso la retta via, grazie allo stile un po’ simile a quello vincente e coinvolgente di Davide. Forse non molti di voi sanno che la rapper ha preso parte ad Amici 13, quella vinta da Deborah Iurato per intenderci, venendo eliminata al termine della seconda puntata. Dopo quell’esperienza rilasciò l’EP Frammenti: Acoustic Covers N.1. Il brano in oggetto è in totale il suo quarto singolo e arriva dopo “Mama Oh” (2017) e i citati precedenti due capitoli di Nuova Registrazione, che hanno avuto un ottimo riscontro in termini di ascolti.

Mara Sattei Nuova Registrazione 527 testo

Download su: Amazon – iTunes

Tha Supreme

Fiori di carta nei vasi

Sorrisi stampati sopra una postcard

E giacche di seta appoggiate

Sulle lancette del tempo che passa

Ma restiamo soli a cercare

L’alba riflessa, son fuori di testa

Per quello che a te può importare

Lasciami, lasciami, lasciami stare con me





A stare ferma, come un fermacarte sopra un’agenda

Ma chi frena e parte, prima rallenta

Poi la pioggia batte, io scalo in terza

La luce accecante, su una discesa

Lui la prende male, io scrivo a penna

La mia vita a volte vuole stupirmi

Tipo gare in moto quando si impenna

Ehi, ehi, ehi

Trema per terra, ma è un terremoto

Con la vernice su un cielo grigio

Sì, le volte che ho perso per stare a fuoco

Su cose che avessi perso, avrei vinto

Ma no, poi siamo appesi come l’ignoto

Si, sopra le ciglia mi sdraio e cullo

Poi riflesse negli occhi come una foto

E chiudo per restare sola al buio

[Ritornello]

Fiori di carta nei vasi

Sorrisi stampati sopra una postcard

E giacche di seta appoggiate

Sulle lancette del tempo che passa

Ma restiamo soli a cercare

L’alba riflessa, son fuori di testa

Per quello che a te può importare

Lasciami, lasciami, lasciami stare con me

[Strofa 2]

Chiudo a chiave e poi stringo

Denti d’oro, poi in tinta, brilla

Pietre sopra ad un dito

Gelo quale sei, cerco i sogni miei

Mento ma poi sono in un filtro

Penso troppo, è solo un appiglio

E spillo il cuore poi non mi ci impiglio

E strillo, spari e sirene nel testo di qualche fre

Ma guardassi, oltre a ciò che ho visto

Può sudarsi anche se poi è un abisso

Sto tra i fili appesi, corre il rischio

Non esisto, stesso disco

I riflessi, presi da una scia

Li inseguo anche se vanno via

E mi chiedi dov’è casa mia

L’ho rivisto, lo capisco





Fiori di carta nei vasi

Sorrisi stampati sopra una postcard

E giacche di seta appoggiate

Sulle lancette del tempo che passa

Ma restiamo soli a cercare

L’alba riflessa, son fuori di testa

Per quello che a te può importare

Lasciami, lasciami, lasciami stare con me

[Outro]

Fiori di carta nei vasi

Sorrisi stampati sopra una postcard

E giacche di seta appoggiate

Sulle lancette del tempo che passa

Ma restiamo soli a cercare

L’alba riflessa, son fuori di testa

Per quello che a te può importare

Lasciami, lasciami, lasciami stare con me





Ascolta su: