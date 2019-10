Farruko, Lunay, Ozuna – Nadie Remix feat Sech & Sharo Towers: lyric video, testo e traduzione

Nadie è la 21esima traccia dell’ultimo album Gangalee, dal 10 ottobre 2019 è disponibile nel remix con Ozuna e Lunay ft. Sech & Sharo Towers: leggi il testo e traduzione in italiano e ascolta e guarda il lyric video che accompagna questa scoppiettante canzone, scritta dagli interpreti con la collaborazione di Frank Miami e prodotta da Sharo Torres.

La star portoricana vi presenta questa nuova versione, incisa con la collaborazione dei connazionali Ozuna e Jefnier Osorio Moreno, aka Lunay, e del panamense Sech, che si rivolgono a una ragazza che ha sofferto per amore, invitandola a metterci una pietra sopra e a divertirsi. E non mancano citazioni a Otro Trago di Sech (al pre-ritornello), a “Baila, baila, baila” di Ozuna (Y ahora baila, baila, baila) e a “Soltera” di Lunay (Que estar soltera está de moda, bebé).

Nadie Remix testo e traduzione – Farruko · Ozuna · Sech · Lunay · Sharo Towers

[Intro: Sech, (Farruko)]

(Nadie, eh; nadie, eh)

Se cansó del 14 de febrero y de todas sus mentiras (Ah, ah, ah)

Se cansó de estar detrás de ti toda la vida

Pensar en cómo te trató le da ira, gracias a Dios se fue de gira

Nadie sabe cómo termina

(This is the remix)

[Pre-Coro: Ozuna]

Tú naciste sola y nadie puede controlar (Oh, oh)

Un corazón sincero que no supieron amar (No supieron amar)

Tratar de volverte a enamorar (Woh, oh, oh, oh)

No volverá (Ja), a funcionar (Guayo, -yo)

[Coro: Farruko & (Ozuna)]

Bebé, no esperes por nadie (Por nadie, eh; ¡woh, oh, oh, oh!)

Tú no necesitas a nadie (No necesitas a nadie, eh)

Pa’ disfrutar, porque la vida es corta

Y a nadie le importa (A nadie le importa)

Lo que tú hagas con ella, bebé

[Verso 1: Lunay]

Lu’-Lu’-Lunay, yeah

Baby, no te limites

Que tú ganas y no compites

Envidiosas que quisieran tu lugar

Pero tú sobresales sin tener que aparentar

Aquí estoy yo cuando necesites

Vive tu vida y no te compliques

Recuerda que tú no eres cualquiera

Y ponte a la moda que es mejor estar soltera

El no merece que lo vuelvas a llorar

Cuando te vea conmigo va a extrañar

Esa mujer que solo lo quiso amar

De alguien así, ¿qué más puedes esperar?

Olvida el despecho y vámonos a joder

Él fue poco hombre pa’ mucha mujer

Ella se resignó y no lo quiere ni ver

Se creyó que iba a ganar y le tocó perder

[Verso 2: Ozuna]

(Ozuna)

No necesitas a nadie que te controle (Controle)

Que te traiga a tu vida mal sabores (Mal sabores, eh)

La vida es una y ya no se vive con flores (Woh, oh, oh, oh)

Hay tipos malos, pero vendrán los mejores (Los mejores, eh)

Tú eres chula, sal, mueve tu falda (Falda)

Siempre te tiene’ porque siempre tú te guardas (Te guardas)

Me gusta, mas, cuando te mueves de espalda (De espalda)

Independiente, anda en su máquina salda (Woh, oh)

Sé que a veces llega la soledad (Woh, oh, oh, oh)

Uno siempre busca lo que no está (Lo que no está, ah, ah)

Con el tiempo todo te pasará (Te pasará)

Pero que nadie a ti te va a controlar (Woh, oh, woh, oh)

Bebé, eh, eh

[Coro: Sech, Lunay]

Bebé, no esperes por nadie (Por nadie)

Tú no necesitas a nadie

Pa’ disfrutar, porque la vida es corta

Y a nadie le importa lo que tú hagas con ella, bebé

[Verso 3: Sech]

(Este es Sech)

Bebé, no esperes por él ni por los que vengan

Bebé, no esperes por ninguno que a ti te detenga

Después hablan mal de las mujeres cuando ellas se vengan

Pero seguro será millonario el que te tenga

Y aunque le regalen prendas (Ah, ah, ah)

Pregúntale si está contenta

En el pasado, mami, él se quedó (Oh, oh)

Tú disfruta y olvídate de todo

[Verso 4: Farruko]

Pri-yah-yah, ¡Farru’! (Rude boy)

Porque sabe que está buena, por nadie tiene que esperar (¡Blep!)

Se juntó con par de malas, esta noche se va a janguear (Yah, yah)

Y me escribió al DM: “Quiero portarme mal” (¡Pum!)

Ella quiere beber, perriar, fumar (¡Pu-pu-pu-pum!), pri-yah, yah

Y a lo oscuro y sin disimulo, olvidando la pena la pillé (Eh, eh)

Y ahora baila, baila, baila (Eh, eh; jaja)

Que estar soltera está de moda, bebé (¡Blep!; ¡Farru’!)

Supéralo (Supéralo)

Que no fuiste tú quien falló (Quien falló)

A mal tiempo, buena cara, y síguelo (Síguelo, síguelo)

Que haga su vida y que no lo necesitas, dícelo (Rude boy)

¡Farru’! (Bad boy)





[Outro: Farruko, Ozuna, Lunay & Sech]

Farru’

Ozuna

Lu’-Lu’-Lunay

Este es Sech

Sharo Towers

Frank Miami

Withe Star

Dímelo Flow

Chri-, Chri-Chris Jeday, yeah

Gaby-Gaby Music, yeah

Hi Music Hi Flo-o-ow (*Carbon Fiber Music*)

Carbon fiber music Eh-eh-eh

Gangalee*





(Nessuno, eh; nessuno, eh)

Si è stancata del 14 febbraio e di tutte le sue bugie (Ah, ah, ah)

Si è stancata di stare dietro di te tutta la vita

Pensare a come ti ha trattata ti fa arrabbiare, grazie a Dio è andato in tour

Nessuno sa come finirà

(Questo è il remix)

Sei nata sola e nessuno ti può controllare (Oh, oh)

Un cuore sincero che non hanno saputo amare (non sapevano amare)

Cerca di innamorarti di nuovo (Woh, oh, oh, oh)

Non funzionerà più

Tesoro, non aspettare nessuno (nessuno, uh; woh, oh, oh, oh!)

Non hai bisogno di nessuno (Non hai bisogno di nessuno, eh)

Per essere felice, perché la vita è breve

Non importa a nessuno (a nessuno importa)

Ciò che fai con lei, tesoro

Lu’-Lu’-Lunay, sì

Baby, non porti mai dei limiti

Che tu vinci senza gareggiare

Invidiose che farebbero di tutto per essere al tuo posto

Ma ti distingui senza dover fingere

Io sono qui quando hai bisogno

Vivi la tua vita e non complicartela

Ricorda che non sei come tutte le altre

E vestiti alla moda che è meglio essere single

Non merita che tu pianga per lui

Quando ti vedrà con me, sentirà la tua mancanza

Quella donna che voleva solo amarlo

Da una persona del genere, cos’altro ti aspettavi?

Dimentica il rancore e andiamo a sco*are

E’ stato un piccolo uomo per molte donne

Si è rassegnata e non vuole vederlo

Pensava che avrebbe vinto e gli è toccato perdere





(Ozuna)

Non hai bisogno di nessuno che ti controlli (Controlli)

Che renda la tua vita amara (amara), eh)

La vita è una e non si vive con i fiori ‘(Woh, oh, oh, oh)

Ci sono cattive persone ma verranno quelle migliori (le migliori, eh)

Tu sei figa, esci, muovi la gonna (gonna)

Credi in te perché devi tenere sempre a te stessa

Mi piace di più quando ti muovi di spalle (di spalle)

Autonoma, vai vai nella sua macchina (Woh, oh)

So che a volte arriva la solitudine (Woh, oh, oh, oh)

Si cerca sempre ciò che non c’è (ciò che non c’è, ah, ah)

Col tempo tutto ti passerà (ti passerà)

Ma nessuno ti controllerà (Woh, oh, woh, oh)

Piccola, eh eh

Tesoro, non aspettare nessuno (nessuno)

Non hai bisogno di nessuno (Non hai bisogno di nessuno, eh)

Per essere felice, perché la vita è breve

Non importa a nessuno ciò che fai con lei, tesoro

(Questo è Sech)

Tesoro, non aspettare né lui né quelli che verranno

Tesoro, non aspettare che qualcuno ti fermi

Poi parlano male delle donne quando si vendicano

Ma sono socuro che chi ti avrà sarà un milionario

E anche se le regaleranno vestiti (Ah, ah, ah)

Chiedile se è felice

In passato, bella, lui rimase (oh, oh)

Divertiti e dimentica tutto

Pri-yah-yah, Farru ‘! (Rude boy)

Perché di essere sexy, non deve aspettare nessuno (Blep!)

Si è messa con un paio di ragazzi cattivi, stasera esce con gli amici (Yah, yah)

E e mi ha scritto un messaggio: “Voglio comportarmi male” (Pum!)

Vuole bere, twerkare, fumare (Pu-pu-pu-pum!), Pri-yah, yah

E in segreto e senza ipocrisia, l’ho beccata mentre cerca di dimenticare il dolore (Eh, eh)

E ora balla, balla, balla (Eh, eh; haha)

Che essere single va di moda, tesoro (Blep!; Farru’!)

Passaci sopra (Passaci sopra)

Perché non sei stata tu a sbagliare (a sbagliare)

Fai buon viso a cattivo gioco e seguilo (seguilo, seguilo)

Lasciagli fare la sua vita e non hai bisogno di lui, diglielo (Rude boy)

Farru ‘! (Bad boy)

Tesoro, non aspettare nessuno (nessuno, nessuno, eh; ¡woh, oh, oh, oh!)

Non hai bisogno di nessuno (Non hai bisogno di nessuno, eh)

Per essere felice, perché la vita è breve

Non importa a nessuno (a nessuno importa)

Ciò che fai con lei, tesoro (Sì, eh, eh)

