Otro Trago Remix – Sech ft. Darell, Nicky Jam, Ozuna e Anuel AA: audio, testo e traduzione

Otro Trago, la hit dell’emergente Sech feat. Darell, rilasciata lo scorso 19 aprile, ha ora il remix con la partecipazione di Nicky Jam, Ozuna e Anuel AA. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta questa scoppiettante versione, disponibile ovunque dal 26 luglio 2019.

Sech, al secolo Carlos Isaías Morales, è un emergente producer, rapper e cantante panamense classe ’94, che insieme al cantante portoricano Darell Castro diede vita a questo brano che si rivelò un successo, ancora attuale.

Non pago di tutto ciò, ha reso disponibile questa nuovissima versione, con tre strofe nuove di zecca scritte e interpretate dalle tre star, alle quali vanno aggiunte le due della prima versione, con la strofa di Darell mozzata nel finale.

La canzone parla di una ragazza che, trattata male dall’ormai ex fidanzato con il quale ha rotto e senza il conforto degli amici, reagisce cercando di divertirsi, tra ballo e sballo. Così gli ora 5 artisti cercano di abbordarla…

Otro Trago Remix testo Sech · Ozuna · Anuel AA · Nicky Jam · Darell

[Intro: Sech, Nicky Jam, Ozuna, Anuel AA & *Darell*]

Sigue aquí tomándose otro tra–

(¡This is the remix!)

La vida para ti no ha sido fácil

Ha sido, en el amor, muy demasia’o difícil

Hay algo en él que ya no te complace (-place)

Por eso sale y hace lo que hace (Woh, oh)

La vida es una y el tiempo no va a parar

Te lo digo porque he visto cómo se pierde amando (Amando, oh)

Bebé, yo creo, el tiempo se está acabando

Te cambió siendo mejor que ella (No-no-no, no-oh-oh)

Por mujeres y un par de botella’ (De botella’; no-no-no, no-oh-oh)

Por amigos que no son amigos en verdá’ (Ah, ah; ice)

Porque sé que te van a escribir cuando él se va

(Uah, uah; *everybody go to the discotek!*)

[Pre-Coro: Anuel AA, Sech & Darell]

Y ahora a lo oscuro y sin disimulo (Eso e’ así)

Olvidando la’ pena’ la pillé (Uah-ah-ah; ¡ah!)

Ahora hace lo que quiere cuando quiere (Oh-oh)

Y si no quiere, eres otro que se jode también (Here we go again!)

[Coro: Sech, Ozuna, Anuel AA & Darell]

Cuando el DJ pone la música (Eso e’ así)

Ella baila como nunca (Real hasta la muerte, baby; pa’ que sepa)

Y ahora a lo oscuro (Oh-oh), y sin disimulo (Oh-oh)

Olvidando la’ pena’ la pillé (¡Ra-ta-ta-tá!)

Cuando el DJ pone la música

Ella baila como nunca (The Real Rondón)

Ahora hace lo que quiere cuando quiere

Y si no quiere, eres otro que se jode también

[Verso 1: Anuel AA]

La dejaron sola y rompe con la batidora

Un perreo sin censura, por un hombre ella no llora (Ella no llora)

No confía en nadie, nadie (Nadie)

Hoy se bebe y pa’ la calle, calle (Calle)

Ella quiere beber, ella quiere bailar (Bailar)

Y quiere fumar y se va a emborrachar (-borrachar, ah-ah)

Ya ella no ama y no llama y tampoco reclama

Y la busco en la Lambo’ y rompemo’ en la cama

[Verso 2: Nicky Jam]

E-e-e-e-e-es que no quiero hablar de él, vamo’ pa’ la pared (Pared)

Pa’ lo oscuro, pa’ ver lo que tú sabe’ (Sabe’)

Te ‘ta pidiendo bom, pero aquí no cabe (Cabe)

Te hizo perder el ritmo y tengo la clave, yeh-yeh-yeh

¿Tú quiere’ ver cómo le meto bien duro? (Duro)

Dale, ma’, es que yo estoy sin seguro

Cuando yo estoy contigo, siempre yo me curo, yeah

Eso e’ mío, te lo juro

[Coro: Ozuna, Sech & Darell]

Baby, cuando el DJ pone la música (Eso e’ así)

Ella baila como nunca (Pa’ que sepa)

Y ahora a lo oscuro (Oh-oh), y sin disimulo (Oh-oh)

Olvidando la’ pena’ la pillé (¡Ra-ta-ta-tá!)

Cuando el DJ pone la música

Ella baila como nunca (The Real Rondón)

Ahora hace lo que quiere cuando quiere

Y si no quiere, eres otro que se jode también

[Verso 3: Ozuna]

Que quiere pa’ lo oscuro, pero que lo haga con disimulo

Me dijo que tiene un novio rudo

Que por qué yo llego y no saludo

Le dije: “Tú perdóname, bebé, no soy gris, yo soy negro oscuro”

Que suene el bajo, que te quiero ver

Sudando, baby, hasta el amanecer

Hay otra baby que me quiere ver, tú tiene’ que saber

Pero, tranquila, que la estoy pasando bien, tú también

No importa, baby, lo que diga quién (Lo que diga quién)

Yo sé que él a ti no te valora (Valora)

Pero yo no estoy pa’ mala hora, baby

Disfruta y no mire’ la hora (La hora)

Sólo con tu booty me enamora, lady (Lady)

[Verso 4: Darell]

Woh-woh-woh, stop that shit, nigga

Ahora pa’ ella los días son grise’ (Eso e’ así)

Porque su’ mañana’ no son felice’ (¡Hah!)

Lo que eran beso’, ahora son cicatrice’ (Pa’ que sepa)

Está soltera y pa’ la calle dice (¡Ra-ta-ta-tá!)

Deja que yo te coja y te monte en la Mercede’ roja (Eso e’ así; roja)

Voy a que eso abajo se te moja (Se te moja; ¡ah!)

Pa’ que conmigo ‘tés sonrojá’ (Here we go again!)

Mientra’ de to’ lo malo te despoja

Hazle las maleti, que hace tiempo que se olvidó de ti (Eso e’ así)

Yo quiero financiarte, ma’, yo quiero darte el peti’ (Oh-oh)

Tú ‘tás linda con tu cuerpecito petite (¡Ah!)

Y esa barriguita con más cuadrito que Tetri’

[Coro: Sech, Anuel AA & Darell]

Cuando el DJ pone la música (Eso e’ así)

Ella baila como nunca (Real hasta la muerte, baby; pa’ que sepa)

Ahora a lo oscuro (Oh-oh), y sin disimulo (Oh-oh)

Olvidando la’ pena’ la pillé

[Verso 5: Sech]

Cuando el DJ pone la música, música (-ca)

Ella se va hasta abajo con toda su gang (Woh, oh)

Ahora baila, fuma, toma sola

Llega a la casa y no le dicen na’

Qué vida, pa’ que nunca se le acabe a ella (‘Tá)

‘Tá borracha, pero pide otra botella (Ah-ah-ah)

Es que a esa hora tiene la nota en alta

La felicidad en ella resalta

[Pre-Coro: Sech, Anuel AA & Darell]

Y ahora a lo oscuro y sin disimulo (Eso e’ así)

Olvidando la’ pena’ la pillé (Ah; uah-ah-ah; Anuel)

Ahora hace lo que quiere cuando quiere (Oh-oh)

Y si no quiere, eres otro que se jode también (Here we go again!)





[Coro: Nicky Jam, Sech, Darell & Anuel AA]

Cuando el DJ pone la música (Eso e’ así)

Ella baila como nunca (Real hasta la muerte, baby; pa’ que sepa)

Y ahora a lo oscuro (Oh-oh), y sin disimulo (Oh-oh)

Olvidando la’ pena’ la pillé (¡Ra-ta-ta-tá!)

Cuando el DJ pone la música

Ella baila como nunca (The Real Rondón)

Ahora hace lo que quiere cuando quiere

Y si no quiere, eres otro que se jode también

[Outro: Darell]

Everybody go to the discotek; atention!





La traduzione di Otro Trago Remix

E’ ancora qui a bere un altro dri-

(Questo è il remix!)

La vita per te non è stata facile

In amore è stata troppo dura

C’è qualcosa in lui che non ti rende più felice

Ecco perché lei esce e fa quello che fa

La vita è una e il tempo non si fermerà

Te lo sto dicendo perché ho visto come si perde amando

Piccola, credo il tempo stia per scadere

Ti ha cambiato essere migliore di lei

Per le donne e qualche bottiglia

Per amici che non sono veramente amici

Perché so che ti scriveranno quando lui se ne andrà

(Uah, uah; tutti vanno in discoteca)

E ora in segreto e senza ipocrisia (è così)

L’ho beccata mentre cerca di dimenticare il dolore

Ora fa quello che vuole quando vuole

E se non vuole, anche tu sei un altro che viene fregato (Ci risiamo!)

Quando il DJ mette la musica (è così)

Balla come non mai (Real hasta la muerte, baby; per tua informazione)

E ora segretamente (Oh-oh), e senza ipocrisia (Oh-oh)

L’ho beccata mentre cerca di dimenticare il dolore (Ra-ta-ta-tá!)

Quando il DJ mette la musica

Balla come non mai (The Real Rondón)

Ora fa quello che vuole quando vuole

E se non vuole, anche tu sei un altro che viene fregato

[Anuel AA]

L’hanno lasciata sola e lo mostra in discoteca

Un twerking senza censura, per un uomo lei non piange

Non si fida di nessuno, nessuno

Oggi beve e per la strada, strada

Lei vuole bere, vuole ballare

E vuole fumare e si ubriacherà

Non ama più, non chiama e non pretende

E la cerco in Lamborghini e finiamo a letto

[Nicky Jam]

Non voglio parlare di lui, andiamo verso il muro

Al buio, per vedere quello che sai

Mi sta chiedendo la bomba, ma qui non è opportuno

Ti ha fatto perdere il ritmo e io ho la chiave, yeh-yeh-yeh

Vuoi vedere quanto sono bravo a letto?

Dai, ma sono senza assicurazione

Quando sto con te, mi sento sempre meglio, sì

Questa è mio, te lo giuro

Quando il DJ mette la musica (è così)

Balla come non mai (per tua informazione)

E ora segretamente (Oh-oh), e senza ipocrisia (Oh-oh)

L’ho beccata mentre cerca di dimenticare il dolore (Ra-ta-ta-tá!)

Quando il DJ mette la musica

Balla come non mai (The Real Rondón)

Ora fa quello che vuole quando vuole

E se non vuole, anche tu sei un altro che viene fregato

E ora segretamente, e senza ipocrisia

L’ho beccata mentre cerca di dimenticare il dolore

Ora fa quello che vuole quando vuole

E se non vuole, anche tu sei un altro che viene fregato





[Ozuna]

Chi vuole che la porti in un posto buio, ma che lo faccia con una certa discrezione

Mi ha detto che ha un ragazzo scortese

Perché io arrivo e non saluto

Ho detto: “perdonami, piccola, non sono lui, sono unico”

Che il basso suoni, voglio vederti

Sudare, piccola, fino all’alba

C’è un’altra ragazza che vuole vedermi, devi saperlo

Ma tranquilla, che mi sto divertendo, anche tu

Non importa, piccola, qualunque cosa dica

So che non ti apprezza

Ma non sono in vena di brutti momenti, piccola

Divertiti e non guardare l’ora (l’ora)

Solo con il tuo fondoschiena mi innamoro, ragazza

[Darell]

Woh-woh-woh, ferma quella mer*a, amico

Ora per lei i giorni sono grigi

Perché le loro mattine non sono felici

Quello che erano baci, ora sono cicatrici

Lei è single e vuole andare in discoteca (Ra-ta-ta-tá)

Lascia che ti prenda e ti faccia salire nella Mercedes rossa

Ti faccio bagnare lì sotto

Perché con me arrossisci (andiamo!)

Mentre ti liberi da tutte le cose brutte

Fagli fare le valigie ed è da tempo che si è dimenticato di te

Voglio sostenerti, voglio darti cose belle

Sei così bella con quel grazioso corpicino

E quel pancino con più quadrati del Tetris

Quando il DJ mette la musica

Balla come non mai

E ora segretamente (Oh-oh), e senza ipocrisia (Oh-oh)

L’ho beccata mentre cerca di dimenticare il dolore

[Sech]

Quando il DJ mette la musica, la musica

Si diverte finché ne ha la possibilità (Woh-oh)

Ora balla, fuma, beve da sola

Torna a casa e le non dicono nulla

Che vita, non finisce mai con lei

E’ ubriaca ma chiede un’altra bottiglia (Ah-ah-ah)

È che a quell’ora ha la nota alta

La felicità in lei è evidente

E ora segretamente e senza ipocrisia

L’ho beccata mentre cerca di dimenticare il dolore

Ora fa quello che vuole quando vuole

E se non vuole, anche tu sei un altro che viene fregato

Quando il DJ mette la musica

Balla come non mai

E ora segretamente e senza ipocrisia

L’ho beccata mentre cerca di dimenticare il dolore

Quando il DJ mette la musica

Balla come non mai

Ora fa quello che vuole quando vuole

E se non vuole, anche tu sei un altro che viene fregato

Tutti vanno in discoteca, attenzione

