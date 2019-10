Green Day – Fire, Ready, Aim: audio, video, testo e traduzione del nuovo singolo

Dal 10 ottobre 2019 è disponibile Fire, Ready, Aim, secondo singolo dei Green Day estratto dal tredicesimo album in studio omonimo Father Of All…, previsto il 7 febbraio 2010.

Dopo la la canzone Father Of All, che dà il titolo al disco, la rock band americana propone ai fan questo secondo assaggio dall’atteso progetto che ricordo, sarà composto da dieci inediti.

Questo pezzo fa anche da sigla iniziale del Wednesday Night Hockey, trasmissione settimanale trasmessa su NBCSN, dedicata al campionato nordamericano di hockey. Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video della sigla, in cui vediamo i Green Day suonare sul campo di ghiaccio mentre le squadre si danno battaglia.

Green Day – Fire, Ready, Aim Testo e Traduzione

[Intro]

Ah ah ah ah

Ooh ooh ooh ooh ooh

[Verse 1]

Kick the dog when the whistle blows

Well, you’re a liar (Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah)

Feed the creeps with a stick and bone

You’re a liar (Ah ah ah ah ah ah ah ah)

Baby, got the hyperbole (Ah ah ah ah)

Baby, got the hyperbole (Doo ooh ooh ooh ooh)

Kick the dog when the whistle blows

Well, you’re a liar (Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah)

[Pre-Chorus]

Rip it up on retribution

Turn it up sideways (Ah ah ah ah ah ah)

[Chorus]

Ready aim fire

Fire ready aim

Ready aim fire

Fire ready aim

[Verse 2]

Stick a hammer in your mouth

You’re a liar (Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah)

Knock your teeth out to the ground

You’re a liar (Ah ah ah ah ah ah ah ah)

Baby, got the hyperbole (Ah ah ah ah)

Baby, got the hyperbole (Doo ooh ooh ooh ooh)

Knock your teeth out to the ground

You’re a liar (Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah)





[Pre-Chorus]

Rip it up on retribution

Turn it up sideways (Ah ah ah ah ah ah)

[Chorus]

Ready aim fire

Fire ready aim

Ready aim fire

Fire ready aim

(Oh oh oh oh oh)

Ready aim fire

Fire ready aim

Ready aim fire

Fire ready aim





Dai un calcio al cane appena senti il fischietto

Beh sei un bugiardo (Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah)

Nutri i brividi con un bastone e un osso

Sei un bugiardo (Ah ah ah ah ah ah ah ah ah)

Baby, ho l’iperbole (Ah ah ah ah)

Baby, ho l’iperbole (Doo ooh ooh ooh ooh)

Dai un calcio al cane appena senti il fischietto

Beh sei un bugiardo (Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah)

Ci sai fare con la punizione

Alzati di lato (Ah ah ah ah ah ah ah)





Pronti, mirare, fuoco

Fuoco, pronto, mirare

Pronti, mirare, fuoco

Fuoco, pronto, mirare

Metti un martello in bocca

Sei un bugiardo (Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah)

Fai cadere i denti a terra

Sei un bugiardo (Ah ah ah ah ah ah ah ah ah)

Baby, ho l’iperbole (Ah ah ah ah)

Baby, ho l’iperbole (Doo ooh ooh ooh ooh)

Fai cadere i denti a terra

Sei un bugiardo (Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah)

Ci sai fare con la punizione

Alzati di lato (Ah ah ah ah ah ah ah)

Pronti, mirare, fuoco

Fuoco, pronto, mirare

Pronti, mirare, fuoco

Fuoco, pronto, mirare

(Oh oh oh oh oh)

Pronti, mirare, fuoco

Fuoco, pronto, mirare

Pronti, mirare, fuoco

Fuoco, pronto, mirare

