Enzo Dong – You P*rn: audio e testo del nuovo brano

You P*rn è la nona traccia dell’album Dio Perdona Io No, del rapper campano Enzo Dong, disco d’esordio pubblicato il 25 ottobre 2019.

Il testo e l’audio della nuova contagiosa canzone, prodotta da SlemBeatz e scritta dall’emergente rapper, che non è difficile intuire di cosa parli in quest’occasione.

Enzo Dong – You Porn testo

Ye, ye, ye, yeee, ye, ye

Enzo Dong dalle Vele

Ye, ye, ye, yeee, ye, ye

Io e lei facciamo YouP*rn

YouP*rn, YouP*rn, wow

YouP*rn, YouP*rn, YouP*rn, yeah

YouP*rn, YouP*rn, YouP*rn

Dove Ognugno Nasce Giudicato

YouP*rn, YouP*rn, YouP*rn, se

[Rit.]

Io e lei facciamo YouP*rn, YouP*rn, YouP*rn, eh-eh

YouP*rn, YouP*rn, YouP*rn, fo*to ‘sta scena

YouP*rn, YouP*rn, YouP*rn

YouP*rn, YouP*rn, YouP*rn

E abbiamo fatto YouP*rn, YouP*rn, YouP*rn, eh-eh

YouP*rn, YouP*rn, YouP*rn, fo*to ‘sta scena

YouP*rn, YouP*rn, YouP*rn

YouP*rn, YouP*rn, YouP*rn





E siamo usciti dal locale e siamo entrati a letto

Manco il tempo di dire “Piacere, mi chiamo Enzo”

Non ti ricordi come mi chiamo, però mi chiavi

Tu dici a quello “Non lo cago”, ma mi corteggiavi, ya

A me me gusta fra’ quando la mia ex vuole una “noche de sex”

Dice che vuole una cosa seria, ma porta i Durex

Non sei la mia Karol G, io non sono il tuo Anuel

Non dire che mi ami già se guardi tutti nel club, club, club

Guai a chi si fida, dici che vuoi me, ma poi scopro che sei fidanzata

La tua amica non l’hai mai tradita

Infatti vai da lei e dopo gli dici che noi abbiamo fatto

YouP*rn, YouP*rn, YouP*rn

YouP*rn, YouP*rn, YouP*rn

YouP*rn, YouP*rn, YouP*rn

[Rit.]

Enzo Dong Donghito con le tipe, come nel quartiere, io gli faccio capire qua chi è che comanda

Giro queste tipe, non sono ai miei piedi, ma le lascio in piedi perch* poi voglio guardarle a 90 (ahah)

Ricordo non piacevo a nessuna ragazza

Tutt’ora il suo sguardo ancora mi imbarazza

Mi dici che sei una diavola, lo voglio fare a terra, in cielo e poi sulla tavola

Baby, tu fatti giu-sto altri due sor-si e vedrai dopo ti sembrerò quello giusto (ye ye ye ye)

Dimmi se hai il cuore spezzato io te lo aggiusto, ma non dire a nessuno che io e te abbiamo fatto

[Rit.]





Yeah, sei, Enzo Dong-Donghito, ok

Non lo so fra’, e di tutte queste tro*e che me ne devo fare

Se ammazzare i sentimenti è il loro unico affare

Lo so che prima o poi ci lascerò le penne

Mia madre pure oggi scongela le penne

Prende pure la carne che c’è dentro la cella

Ma non sa che prima o poi io finirò in cella

E quanto vorrei riabbracciare un po’ mia nonna

È già da un po’ che se n’è andata ma non dalla porta

E il destino è stato infame come lo è per tutti

Per questo non temere questi tempi brutti

I miei fratelli in strada dicono “Hai fatto strada”

Gli dico “Siamo noi fra’, siamo la strada”

E quante cose ho visto che non ho mai detto

Dovrei essere morto, sono benedetto

Dammi il cinque fra’ che sono del ghetto

Dio perdona io no, frate te l’avevo detto

Vai.





