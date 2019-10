Enzo Dong – Bandito feat. Dark Polo Gang: audio e testo della nuova canzone

Bandito feat. Dark Polo Gang è la quinta traccia del debut album di Enzo Dong, Dio Perdona Io No, distribuito da Believe Music dal 25 ottobre 2019.

Il testo e l’audio della nuova canzone, scritta da Tony Effe, Wayne Santana, Pyrex e lo stesso Dong, mentre la produzione è stata curata da Andry The Hitmaker, uno dei producers nostrani più gettonati di questo periodo.

Nel brano i rapper dicono che prima erano delinquenti e che quindi rischiavano anche di morire, mentre adesso sono famosi e ricchi.

Bandito testo — Enzo Dong • Dark Polo Gang

Oh-oh-oh, Andry

Enzo Dong, Dark Polo Gang

Triplo sette, Roma centro, gang

Enzo Dong, Dark Polo Gang.

Prima ero un bandito

Ora giro su un Panamera come Drake e Migos

Da quando sta tro*a non c’era, la gang è Donghito

Non andrò mai in galera, prima ero un bandito

Ora Drake e Migos

Prima ero un bandito

Ora giro su un Panamera come Drake e Migos

Da quando sta tro*a non c’era, la gang è Donghito

Non andrò mai in galera, prima ero un bandito, ora Drake e Migos.

Io sto con la gang, gang, gang

Sopra lo stadio fanno il tifo

Ti fanno bang, bang, bang

Fatti per strada, sei finito

Io faccio skrrt, skrrt, skrrt (skrrt, skrrt)

Frate tu a me lo sai fai schifo

Battere te, te, te

Fra’ potrei farlo all’infinito

Le guardie mi vogliono prendere

Tony dai vienimi a prendere

Fo*o gli orologi quando scendo

Sto così in alto e non voglio più scendere

L’Eskere, l’eskere, senti il freddo polo nord

Chiamaci la Dark Polo Dong.





Prima ero un bandito

Ora giro su un Panamera come Drake e Migos

Da quando sta tro*a non c’era, la gang è Donghito

Non andrò mai in galera, prima ero un bandito, ora Drake e Migos

Prima ero un bandito

Ora giro su un Panamera come Drake e Migos

Da quando sta tro*a non c’era, la gang è Donghito

Non andrò mai in galera, prima ero un bandito, ora Drake e Migos, yeh.

[Wayne]

Voglio sfrecciare su un Aventador (woo)

Rolex bust down, come un goleador (bust down)

Sai che non la passo, faccio sempre goal (goal)

Spendo il mio cachet in Amiri e Dior.

[Tony]

Triplo sette, Roma centro (gang)

Lei vuole Tony più Enzo (splash)

Mi chiama piangendo (hey)

Apro la tua tipa ed entro (ok)

Ho il cuore.. freddo (skrrt), d’estate, d’inverno

Tu non puoi essere me, né prima, né adesso

[Pyrex]

Prima ero un bandito sarei finito ucciso

Mi davi del fallito, stiamo fatturando il triplo

Ora Micheal Jackson, Beatles

Sento bugie sulla gang, sento bugie su di me, ma non capisco perché

Ho sempre più appetito e tiro il grilletto col dito

Morirò per i miei amigos.





[Ritornello: Enzo Dong]

Prima ero un bandito

Ora giro su un Panamera come Drake e Migos

Da quando sta tro*a non c’era, la gang è Donghito

Non andrò mai in galera, prima ero un bandito, ora Drake e Migos

Prima ero un bandito

Ora giro su un Panamera come Drake e Migos

Da quando sta tro*a non c’era, la gang è Donghito

Non andrò mai in galera, prima ero un bandito, ora Drake e Migos.

[Outro]

Prima ero un bandito, ora Drake e Migos

Prima ero un bandito, brrt, brrt, brah.





