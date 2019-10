Frank Ocean – DHL: audio, testo e traduzione del singolo uscito a sorpresa

Disponibile dal 19 ottobre 2019, DHL è un singolo di Frank Ocean rilasciato a sorpresa: Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta la nuova canzone scritta di suo pugno e prodotta con la collaborazione di Boys Noize, Noah Goldstein e Daniel Aged.

DHL, nome della nota compagnia tedesca di spedizioni è la prima traccia originale di Ocean dal 2017, nella quale il cantautore e rapper dice di aver ricevuto un pacco da questo corriere. Probabilmente si tratta di qualcosa di illegale, presumibilmente droga (pillole).

Frank Ocean – DHL testo e traduzione

[Intro]

Love that I, love that I give

That is not love that I get from you

Uh, huh-huh

(Love that I, love that I give) Uh-huh, uh-huh, huh

[Verse 1]

Look at them shakes, uh-huh (That is not love)

Made up a dance (That I get)

How come you shook? (From you)

When I ain’t took out my hands

Beans, Starbucks, starstruck

Bitch comin’ soon

That’s ’cause you suck

(Suck me, suck me, suck me

Suck me, suck me, suck me)

That’s comin’ soon (Suck my dick, huh)

Come on, I’m back, I want my babe

Stayin’ alert, I’m going steady

‘Cause on my chains, diamonds keep callin’

Findin’ the key, put it in, Kawasaki

Totin’ the Amazon (Amazon)

Shit like 6’5″ (Shit like 6’5″)

Take back, rewind, now I rewind

Ooh, ooh, baby, be mine (Baby, be mine)

Ooh, ooh, baby, be mine

[Chorus]

Just got a pack, came from the DHL

Just got up with a pack

Got out a pack, came from DHL

Just had got off like a bail

Got out a pack

New ones in my jail

Just got out, found a pack

I got a pack

(Been in jail, been in jail, yeah, yeah, yeah)

Just got a pack, came from DHL

We get the check, bail (Like it longterm like the pill)

I got a pack, came from DHL

Just caught up on a pill

I got a

[Verse 2]

Niggas think it’s new, it ain’t new, boy

Old files just turned two, yeah it flew, yeah

Still sound like it’s comin’ soon, comin’ soon, yeah

Still sound like it’s comin’ soon, tell the truth, yeah

Boy-toy suck me like a Hoover, like a Hoover

Boy-toy ride me like a Uber, like the Uber

Smiley face, factory case, ain’t bust it down, yeah

I left it, I forgave their violations, ain’t seen ’em around, yet to test it

Wavy pool, sit behind the pool

I’m tellin’ the truth, bro

Remind me of trade, brushin’ his waves

Shit look like ramen noodles

Fuck, this shit sound like it’s comin’ soon, comin’ soon, bro

And it still sound like it’s comin’ soon, comin’ soon

New files sittin’ on my drive, nothin’ new, yeah

New fobs and I can’t get down, what to do, yeah

New fobs, really can’t get down to the pool, yeah

New glist’ sittin’ on a cyst on my wrist, yeah

New bitch ridin’ on my dick like a kit, yeah

All of them days when I paid for the studio rate, instead of the rent, yeah

Now I can hang in this bitch every day, wait for some inspiration to hit me

Look like I’m dressed for a hike but I really look like I’m in Paris and shit, yeah

Look like I’m dressed for a camp ’cause I’m pitchin’ a bag like I’m pitchin’ a tent, yeah

This ain’t no fuckin’ hopes and dreams, it’s prophecy

Hardly sleep, faith was in the coffee bean

Roman numerals, niggas pourin’ up Ivy Leagues, fours

Double D’s exposed, throw some beads

Fuckin’ these hoes, leave, now my fuckin’ flow’s stole

Screw me slow, yes

Ooh, he TX, XTC rollin’

You seen my bag, it’s swollen, Rimowa, I can’t even fold it

I drop you a pin like I’m bowlin’

We moanin’ ’til not even mornin’

Breakfast and dinners is blendin’

We spent all that time alone

Alone, watchin’ the clouds roll, woah

[Chorus]

Just got a pack, came from the DHL

Just got up with a pack

I got a pack, came from the DHL

Just got up with a pack

I got a pack, woah, a pack, yeah

Just caught up with a pack

I got a pack on DHL

Just caught up with a pill

There it is, woo

DHL, just caught up with a pack

I got a pack, came up on DHL

Just came up with a pack

I got a pack, came up on DHL

Just caught up with a pack

I got a pack, came up on DHL

Just got off with the pack





[Outro]

Independent jugg, sellin’ records out the trunk

I’m already rich as fuck so the products in the front

Got my partner in the front, been my BF for a month

But we been fuckin’ from the jump





L’amore che io, l’amore che do

Che non è l’amore che ricevo da te

Uh, eh

(L’amore che, l’amore che do) Uh-eh, eh, eh

Guarda queste mosse, uh-huh (quello non è amore)

Ho ideato un balletto (che ho fatto)

Perché hai paura?

Quando non ho ancora tolto le mani

Pillole, Starbucks, emozionato

La stron*a arriverà presto

Questo perché fai pena

(Suc*hiamelo, su**hiamelo, su**hiamelo,

Suc*hiamelo, su**hiamelo, su**hiamelo,

Che presto arriverà (succhiami il ca**o, eh)

Dai, sono qui, voglio la mia baby

Stai all’erta, io vado forte

Perché sulle mie catenine, i diamanti continuano a chiamare

Trovare la chiave, inseriscila, Kawasaki

Porta l’Amazzonia (Amazzonia)

Roba tipo 6’5 “(Roba tipo 6’5”)

Ritira, torna indietro, dallo a me

Ooh, ooh, piccola, sei mia (piccola, sei mia)

Ooh, ooh, piccola, sei mia

Ho appena ricevuto un pacco, è arrivato dalla DHL

Mi sono appena svegliato con un pacco

Ho tirato fuori un pacco, proveniva da DHL

Era appena sceso come una cauzione

Ho tirato fuori un pacco

Nuovo nella mia cella

Appena uscito, ho trovato un pacchetto

Ho un pacco

(Sono stato in prigione, stato in prigione, sì, sì, sì)

Ho appena ricevuto un pacco, è arrivato dalla DHL

Chiediamo il conto, cauzione (mi piace a lungo termine come la pillola)

Ho ricevuto un pacco, proveniva dalla DHL

Ho appena preso una pillola

Ho un.





I ne*ri pensano che sia nuovo, non è nuovo, ragazzo

I vecchi file hanno appena compiuto due anni, sì, è volato, sì

Sembra che arriverà presto, presto, sì

Sembra ancora che arriverà presto, dì la verità, sì

Il gigolò le lo su**hia come un aspirapolvere, come un aspirapolvere

Il gigolò mi salta addosso come un Uber, come l’Uber

Faccina sorridente, orologio costoso decorato con diamanti e gioielli, sì

L’ho lasciato, ho perdonato le loro violazioni, non li ho visti in giro, devo ancora testarli

Piscina con ondulazioni, sedersi dietro la piscina

Sto dicendo la verità, fratello

Ricordami il commercio, spazzolando i suoi capelli ricci

Questa roba sembra tagliatelle di ramen

Ca**o, questa roba sembra che arriverà presto, presto, fratello

E sembra ancora che arriverà presto, arriverà presto

Nuovi file nel mio disco, niente di nuovo, sì

Nuove chiavette e non riesco a scendere, cosa fare, sì

Nuove chiavette, davvero non riesco a scendere in piscina, sì

Nuovi diamanti inchiodati al polso, sì

Nuova tro*a che cavalca il mio ca**o come un kit, sì

Tutti quei giorni in cui ho pagato la tariffa in studio, anziché l’affitto, sì

Ora posso starmnene con questa tro*a ogni giorno, aspettando che qualche ispirazione mi venga in mente

Sembra che io sia vestito per un’escursione ma sembra che sia davvero a Parigi, sì

Sembra che io sia vestito da capeggio perché sto lanciando un sacchetto come se stessi piantando una tenda, sì

Questa non è nessuna fo**uta speranza e sogno, è profezia

Difficilmente prendevo sonno, la fiducia era nel chicco di caffè

Numeri romani, ne*ri che versano Ivy Leagues, quattro

La doppia D è esposta, lancia delle perline

Fo**endo queste pu**ane, vattene, ora il mio fo**uto flow è stato rubato

Su**hiamelo lentamente, si

Ooh, lui TX, XTC rollin ‘

Hai visto la mia borsa, è gonfia, Rimowa, non riesco nemmeno a piegarla

ti lascio un birollo come se stessi giocando a bowling

Ci lamentiamo fino a quando non ci svegliamo

Colazione e cene si miscelano

Abbiamo trascorso tutto quel tempo da soli

Da soli, guardando le nuvole passare, woah

Ho appena ricevuto un pacco, è arrivato dalla DHL

Mi sono appena svegliato con un pacco

Ho ricevuto un pacco, è arrivato dalla DHL

Mi sono appena svegliato con un pacchetto

Ho un pacchetto, woah, un pacco, sì

Ho appena preso un pacco

Ho un pacco sulla DHL

Ho appena preso una pillola

Eccola, woo

DHL, ho appena preso un pacco

Ho ricevuto un pacco, è arrivato con la DHL

Ho appena avuto un pacchetto

Ho ricevuto un pacco, è arrivato con la DHL

Ho appena preso un pacco

Ho ricevuto un pacco, è arrivato con la DHL

Ho chiuso con il pacco

Jugg indipendente, vendendo dischi dal bagagliaio

Sono già fo**utamente ricco quindi i prodotti sono di qualità

Ho il mio partner in testa, è stato il mio ragazzo per un mese

Ma sco*avamo già da prima

