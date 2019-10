Enzo Dong – Nuovi Euro feat. DrefGold: audio e testo del nuovo brano

Nuovi Euro feat. DrefGold è la dodicesima traccia dell’album Dio Perdona Io No, del rapper napoletano Enzo Dong, negli scaffali dei negozi dal 25 ottobre 2019.

Il testo e l’audio della nuova canzone, caratterizzata da un contagioso ritornello incentrato sui “soldi in tasca, tanto denaro” scritta dagli interpreti e prodotta da Umberto Odoguardi, aka Junior K (dj ufficiale di Sfera Ebbasta), e da Davide Covino, in arte Daves The Kid, collaboratore di DrefGold e membro del roster di BillionHeadz Music Group.

Nuovi Euro testo — Enzo Dong • DrefGold

Ciò che ho fatto (skrt)

Lei ha detto che ciò che ho fatto non è vero

(Enzo, DrefGold) (Big Komparema)

Lei ha detto, ehi (ok)

Lei ha detto che ciò che ho fatto non è vero (come?)

Come non è vero?

Anche la tua bitch sa che sono quello vero, eh (skrt skrt)

Sono quello vero.

[DrefGold]

Ok

Soldi in tasca tra-trallallero

Trallallero, trallallero

La tua bitch a quanto dice dopo ti fa scemo

Trallallero, trallallero

Soldi in tasca, nuova car, nuovi Euro

Trallallero, trallallero

La tua bitch a quanto dice dopo ti fa scemo

Trallallero, trallallero.

[DrefGold]

Ok, ok, ok

Non dirmi cose che non sei

Sto sul beat come il mare alle isole (Komparema)

Ho visto quel tipo li

Sta un po’ male o almeno credo

Droga all’amico mio

Parla ma io non ci credo

Sono come Zigulì

Caramelle con veleno

Ho grammi nei miei jeans

Dico: “Bella, grande Enzo” (Komparema)

Gira canale in tv

Guarda che tempo sta facendo (skrt)

Io sono qui, te sembra non stai vivendo (no)

Trallallero, fumo e non mi spengo (no)

Faccio un salto a Scampia, mangio scampi davvero (sì, uuh)

Komparema, salta il cancello (ehi).





[Enzo Dong & (DrefGold)]

Lei ha detto che ciò che ho fatto non è vero (come?)

Come non è vero?

E’ che la tua bitch sa che sono quello vero, eh (skrt skrt)

Sono quello vero

[DrefGold]

Ok

Soldi in tasca tra-trallallero

Trallallero, trallallero

La tua bitch a quanto dice dopo ti fa scemo

Trallallero, trallallero

Soldi in tasca, nuova car, nuovi Euro

Trallallero, trallallero

La tua bitch a quanto dice dopo ti fa scemo

Trallallero, trallallero.

Mia madre ha messo al mondo solo un figlio di pu**ana

Con un AK nascosto nella tuta di Kappa

Non credo a Padre Pio e nemmeno nell’acqua santa

Perché i miracoli a mia nonna non l’hanno salvata

Perciò penso a me, fan*ulo la tua fidanzata

Ragazzi di oggi nascono e già stanno nella bara

Non è sbagliando ma è ammazzando che quaggiù s’impara

Io resto zingaro anche se compro le Balenciaga

Sono la nuova era, sto ancora col New Era

Puoi fare solo le cover come fa Dolcenera

Mi vogliono arrestare, rubo a tutti la scena

Non rappresento solo Napoli, ma l’Italia intera

Enzo Dong

[Enzo Dong & (DrefGold)]

Lei ha detto che ciò che ho fatto non è vero (come?)

Come non è vero?

E’ che la tua bitch sa che sono quello vero, eh (skrt skrt)

Sono quello vero





[DrefGold]

Ok

Soldi in tasca tra-trallallero

Trallallero, trallallero

La tua bitch a quanto dice dopo ti fa scemo

Trallallero, trallallero

Soldi in tasca, nuova car, nuovi Euro

Trallallero, trallallero

La tua bitch a quanto dice dopo ti fa scemo

Trallallero, trallallero

Yeah (trallallero, trallallero)

Dove Ognuno Nasce Giudicato (trallallero, trallallero)

Big Komparema





