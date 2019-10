Ensi – Clash Again è il nuovo album: info e titoli delle canzoni

Clash Again è la riedizione del quinto album in studio Clash del rapper Ensi, rilasciata il 18 ottobre 2019 nel formato vinile e digitale. Non è chiaro se sarà disponibile anche il CD, visto che non è al momento possibile preordinarlo. I titoli delle canzoni nel disco, out via WM Italy, pubblicato anche anche in vinile edizione limitata, numerata e autografata.

Oltre alle già conosciute dodici tracce presenti nella prima edizione, qui vengono proposte quattro novità, quattro nuove tracce tra le quali “Mira” ft. Madame, singolo prodotto da Garelli rilasciato il 20 settembre e Sequel Freestyle, prodotto da Davide Zanierato, in arte Dave, il cui filmato è stato reso disponibile il 1° ottobre.





Una delle altre due nuove canzoni, è ancora una volta stata prodotta da Big Joe e vede il featuring di Lazza, Danno, Clementino, Jack The Smoker & Agent Sasco e non è difficile ipotizzare che diverrà il singolo di punta di questa nuova edizione di Clash.

Clash Again tracklist (Ensi album 2019)

Lo trovi su Amazon: Audio CD – Vinile e Download – Download su iTunes – IBS (vinile giallo a edizione limitata e numerata)

SEQUEL FREESTYLE 2:24 [ Novità – Prodotta da Dave – Video] BANG BANG 2:25 [ Novità – Prodotta da ?] MIRA (feat. Madame) 3:23 [ Novità – Prodotta da Garelli] RAPPER POSSE TRACK (feat. Lazza, Danno, Clementino, Jack The Smoker & Agent Sasco) 3:09 [ Novità – Prodotta da Big Joe] CLASH FREESTYLE 2:17 (Prodotta da OldAss) [Video] DENG DENG (feat. Patrick Benifei) 3:03 [Prodotta da Stabber – Video] MUTOMBO 3:24 [Prodotta da Vox P] ROCKER 3:37 [Prodotta da DJ 2P & Adma Music] IVORY FREESTYLE 2:12 [Prodotta da Dave – Video] RAPPER (feat. Johnny Marsiglia & Agent Sasco) 3:09 [Prodotta da Big Joe] VITA INTERA 2:18 (Prodotta da Big Joe) [Video] THEMA TURBODIESEL 3:14 [Prodotta da Big Joe] AUTOGRILL FREESTYLE 1:48 (Prodotta da Big Joe) [Video] RAT RACE (feat. Attila) 3:26 [Prodotta da Crookers] FRATELLO MIO 3:00 (Prodotta da Big Joe) [Video] COMPLICATO 3:24 (Prodotta da Dave e OldAss) [Video]