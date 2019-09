Ensi – Mira feat. Madame: audio e testo del nuovo singolo

Il testo e l’audio di Mira, singolo del rapper torinese Jari Vella, aka Ensi, con la collaborazione della collega vicentina Francesca Calearo, in arte Madame.

Il brano, il cui titolo è una parola spagnola che significa “guarda”, è stato scritto dagli interpreti e prodotto dal milanese Francesco Garanzini, in arte Garelli, ed anticipa l’uscita dell’album CLASH AGAIN, prevista il 18 ottobre 2019, a nove mesi e mezzo da Clash.

Ensi – Mira testo

[Madame]

Ohohohohohohohohoh, ehi, ohohoh oh-oh-oh

Mira mia, mira amore, ammira il miraggio

Amica mia, amica morte, le sputa in faccia

Mira mia, ammira il mare dalla mia barca

Mira lì, mira in alto, mira più in alto.

Uoh, ehi

Mira più in alto del limite (ehi)

È solo una linea, delineala tu la paura che esplode nell’iride (uh)

Fa parte del gioco, è pronta per uccidere prima che uccida te

Ricordati, non c’è tregua

Mira più in alto, poi ammira il cielo (uoh)

Sputagli in faccia e poi sputa a terra

Perdonami, mamma, se mi hai visto debole (oh)

Ma tu sai quello che ho visto

Qua fra gli intoppi e gli zoppi per strada potevo cadere, ma cammino dritto

Pensavo che da grande avrei capito (ehi)

Che bastava essere forti (seh)

Ho detto all’orgoglio: “Sta’ zitto” (ma)

Ma non ascolta rimorsi (nah)

Mira in alto, ammira il rischio

Mira al podio (uoh), mira al sole

Nulla qua accade senza dei dubbi (no)

Schiaccia l’odio sotto le suole

Senza fiato, dietro al vizio

Sì, lo so che servirebbe amore

Sì, ma il sangue fa parlare il doppio (uoh)

Balliamo sotto la rivoluzione.





Bye bye, bye bye, porta in alto il nome

Boom, boom, bye bye a quelle paranoie (uoh)

C’ho perso il sonno dietro a ‘sti guai (seh)

C’ho perso il senno della ragione (ah)

Non ho più fede, ho parole sacre

Sì, mi liberan dal male, amen

Sono sempre pronto a fare fuoco

Carica e mira, mira.

[Madame]

Mira mia, mira amore, ammira il miraggio

Amica mia, amica morte, le sputa in faccia

Mira mia, ammira il mare dalla mia barca

Mira lì, mira in alto, mira più in alto.

[Madame]

Sto bene in un album pop come in un album rap

Indosso woman come indosso man

Porto un trauma post-abuso e cosa posso farci

Dargli la colpa fino a che per incolpare è tardi?

Ma ora è tempo di mirare là (là)

Non ho più tempo di ricordare i cadaveri

Ora è tempo di mirare in alto

Non ho più tempo per aspettare i miracoli

Finché la vena lirica si irrigidisce

Ho quella del braccio, quella che ti scrisse

Per scompisciarmi pagherò Bisio

Per un “come stai?” pagherò un fisso

Poi mi sveglio in un sogno, ho ucciso mia madre

Prima di vedermi zoppa voglio vederla morta

Mi sveglio in un porno, avrò deluso mia madre

Prima di vedermi zoccola mi vedrà santa, ehi.

[Madame]

Mira mia, mira amore, ammira il miraggio

Amica mia, amica morte, le sputa in faccia

Mira mia, ammira il mare dalla mia barca

Mira lì, mira in alto, mira più in alto





[Madame]

Mira mia, mira amore, ammira il miraggio

Amica mia, amica morte, le sputa in faccia

Mira mia, ammira il mare dalla mia barca

Mira lì, mira in alto, mira più in alto





