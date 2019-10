Ensi – Rapper Posse Track feat. Lazza, Danno, Clementino, Jack The Smoker & Agent Sasco: audio e testo della nuova canzone

Leggi il testo e la traduzione e ascolta Rapper Posse Track feat. Lazza, Danno, Clementino, Jack The Smoker & Agent Sasco, quarta traccia dell’album Clash Again di Ensi, uscito il 18 ottobre 2019.

La canzone, una della quattro inedite contenute nella riedizione del quinto album in studio del rapper torinese, è stata prodotta dal palermitano Big Joe, al secolo Sebastiano Lo Iacono e impreziosita dalle voci del giamaicano Jeffrey Campbell, aka Agent Sasco e Assassin, del romano Simone Eleuteri, in arte Danno, e del più conosciuto rapper milanese Giacomo Giuseppe Romano, meglio conosciuto come Jack The Smoker, del napoletano Clementino e del milanese Jacopo Lazzarini.

Ensi – Rapper Posse Track testo e Traduzione

[Lazza]

(Ah, yeh, yeh, ah)

Tengo i pensieri al caldo ma non ho l’Eskinol

Bevi tutto il tuo flow pessimo

Se ti han fatto fuori, prima che cogliessimo (bleah)

‘Sto rapper, più che un rapper sembra un po’ Garrison (ahahahah)

Gli auguro una brutta fine, George Harrison

Tekken flow, perché no?

Killo rapper col ciuffo, Macklemore

Se sparo in palle, Mackenroth

Tieni il grillz perché hai i denti cariati

Zzala il prof, con un mignolo da 20 carati (ah).

[Danno]

Jack LaMotta, metto tutto sugli attenti

Tolgo pezzi di altri MC dai miei denti

Uccido rapper, puro intrattenimento

E né per stile, n’è per fama, n’è denaro, è per divertimento

Sul tempo sputo il mio veleno

E bada che ‘ste barre sono un barman sopra il treno

E già dal check c’è vi riduce in cenere

C’è che avete fatto bene a fare il nuovo genere.

[Agent Sasco (Assassin)]

[?]





[Clementino]

(IENA!)

Aggia chiest all’infern, sij po’ c stev nu post p’ me

O’ riavul ca’ ma rispost: “Ca’ nu vulimm problem, Clemè”

Sient ca’ t’accappott ne’ situazion p’ bott e nott

Mo’ c’ miett ‘na preta ngopp, o c’ mitt ‘na bomb asott

Primm vuò fa’ Gomorra e aropp abbusc ra’ ‘nnammurata, ‘fra

Po’ sij comm e can, allicc sul chi t’ po’ da a magnà

N’avvertimento, italian rap ro mar è l’emblema

T’ facess diventà intelligent, fors capisc quant sij scem.

(IENA!)

Ho chiesto all’inferno, se poi c’era un posto per me

Il diavolo mi ha risposto: “Qua non vogliamo problemi, Clementino”

Senti che ti capovolgo nelle situazioni per botte e notti

Ora ci metti una pietra sopra o ci metti una bomba sotto

Prima vuoi fare Gomorra e dopo le prendi dalla fidanzata

Poi sei come i cani, lecchi solo chi ti dà da mangiare

Un avvertimento, italian rap del mare, è l’emblema

Ti farei diventare intelligente, forse capiresti quanto sei scemo

[Jack The Smoker]

Complimenti ai numeri che un rapper ti bastonano

Se è un rap, sei una rima stona, ogni tua rima stona

Io mai in sosta, la faccia sempre nascosta

Perché aspirare a fare un classico, l’ha nascosta

Contando solo su di me, un viaggio senza meta

Da sempre ascolto solo rap, un viaggio senza metal

Sul disco coi boss

Questi che pontificano con pos

Finiscono nel composto.

[Agent Sasco (Assassin)]

[?]

[Ensi]

Sulla posse track, senti le ossa rotte, crack

Fai la fame o fai la star

Uccido la notte come Arya Stark

Finché manca l’aria, fra’

Anche se la scena fa furba

Salta di qui e di là che tanto è tutta scena urban

Prega per ‘sta mer*a rap, finché non ti chiama Dio

Vedono che conti cash, dicono: “posso farli anch’io?”

“Certo che puoi farli ora, siamo nella Golden Era”

Quale vecchia o nuova, qua la scuola è solo quella vera.





[Agent Sasco (Assassin)]

[?]

