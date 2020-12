Eminem: è uscito a sorpresa Music to Be Murdered By: Side B: i titoli delle canzoni

Dopo aver rilasciato a sorpresa la prima parte dell’undicesimo album in studio Music to Be Murdered By, il rapper Eminem non si smentisce e pubblica senza alcun preavviso la seconda parte nonché deluxe edition del progetto denominata Music to Be Murdered By: Side B. I titoli delle canzoni e l’audio.

Alle 20 canzoni racchiuse nell’undicesimo lavoro pubblicato il 17 gennaio 2020, si aggiungono ora 16 tracce nuove di zecca, tra le quali una intro e due intermezzi. Gnat, ottava traccia prodotta insieme a d.a. got that dope, è invece il primo singolo estratto, lanciato tramite un video diretto da Michael Stine.

I featuring

Per quel che concerne gli ospiti del progetto, che ha reso felici i numerosissimi supporters di Eminem sparsi in tutto il mondo, qui il rapper statunitense collabora con Ty Dolla $ign, Skylar Grey, White Gold, DJ Premier, MAJ, Dr. Dre & Sly Pyper.





Music to Be Murdered By: Side B tracklist (Edizione deluxe album 2020 di Eminem)

Alfred (Intro) 0:17 Black Magic – Eminem & Skylar Grey 2:54 Alfred’s Theme 5:39 Tone Deaf 4:50 Book of Rhymes [feat. DJ Premier] 4:49 Favorite Bitch [feat. Ty Dolla $ign] 3:56 Guns Blazing [feat. Dr. Dre & Sly Pyper] 3:16 Gnat 3:44 Higher 3:42 These Demons [feat. MAJ] 3:27 Key (Skit) 0:57 She Loves Me 3:24 Killer 3:15 Zeus [feat. White Gold] 3:50 Thus Far (Interlude) 0:16 Discombobulated 4:12