Eminem – Music To Be Murdered By nuovo album uscito a sorpresa: i titoli e l’audio delle canzoni

Eminem ha nuovamente sorpreso i fan con un nuovo album, l’undicesimo in studio, battezzato Music To Be Murdered By, uscito a sorpresa venerdì 17 gennaio 2020, a circa un anno e mezzo dall’ultima fortunata fatica discografica Kamikaze, certificata Oro nella penisola. I titoli delle canzoni.

Per la gioia dei numerosissimi fan sparsi per il mondo, è disponibile questo disco che racchiude ben 20 tracce e importanti ospiti. Dallo stesso giorno è anche online il video che accompagna Darkness, track numero 8 che tratta il delicato della violenza armata negli Stati Uniti.

I featuring

Come detto, Music to be Murdered vede la partecipazione di importanti ospiti, nello specifico Ed Sheeran, il compianto Juice WRLD, Royce da 5’9, Anderson. Paak, Skylar Grey, Young M.A, Don Toliver, Joell Ortiz, White Gold, Q-Tip, Denaun, Black Thought e KXNG Crooked.





Music To Be Murdered By tracklist (Eminem album 2020)

Lo trovi su Amazon: Download – Download su iTunes – Audio delle canzoni

1. “Premonition” (Intro) 2:53

2. “Unaccommodating” (feat. Young M.A) 3:36

3. “You Gon’ Learn” (feat. Royce da 5’9″ & White Gold) 3:54

4. “Alfred” (interlude) 0:30

5. “Those Kinda Nights” (feat. Ed Sheeran) 2:57

6. “In Too Deep” 3:14

7. “Godzilla” (feat. Juice Wrld) 3:30

8. “Darkness” 5:37

9. “Leaving Heaven” (feat. Skylar Grey) 4:25

10. “Yah Yah” (feat. Royce da 5’9″, Black Thought, Q-Tip & Denaun) 4:46

11. “Stepdad” (Intro) 0:15

12. “Stepdad” 3:33

13. “Marsh” 3:20

14. “Never Love Again” 2:57

15. “Little Engine” 2:57

16. “Lock It Up” (feat. Anderson Paak) 2:50

17. “Farewell” 4:07

18. “No Regrets” (feat. Don Toliver) 3:20

19. “I Will” (feat. Kxng Crooked, Royce da 5’9″ & Joell Ortiz) 5:02

20. “Alfred” (Outro) 0:39